MC Ryan gasta R$ 42 mil em presente para a ex-namorada

MC Ryan, 24, comprou um relógio de luxo da marca Cartier para presentear a ex-namorada, Giovanna Roque, 25, pelo Dia dos Namorados.

O que aconteceu

O cantor destacou o preço vultuoso do mimo: R$ 42,2 mil. "Olha o preço da brincadeira do Dia dos Namorados. Meu Deus!", surpreendeu-se a ele, em registro divulgado nos stories de seu Instagram, ao descobrir quanto teria que desembolsar.

No ato da compra, Ryan chegou a comentar com o vendedor que estava bloqueado por Giovanna em redes sociais e aplicativos de mensagens. "O f*da é que eu estou bloqueado. Não tem nem como chamá-la. Será que ela vai gostar?"

Giovanna anunciou em maio o término — que garante ser definitivo — de sua relação com o funkeiro. Eles estão juntos desde 2023, têm uma filha em comum — Zoe, de 1 ano — e tiveram várias idas e vindas no relacionamento, marcado também por um episódio de violência doméstica, em abril do ano passado.