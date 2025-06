Juiz anula julgamento de Harvey Weinstein por acusação de estupro

Por Jack Queen e Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - O juiz que supervisiona o processo criminal de Harvey Weinstein em Manhattan declarou a anulação do julgamento de uma acusação de estupro nesta quinta-feira, um dia após o ex-magnata do cinema de Hollywood ser condenado por uma outra acusação de abuso sexual.

O juiz Curtis Farber, da Suprema Corte do Estado, encerrou o julgamento depois de o presidente do júri se recusar a deliberar por um sexto dia, após vários dias de divergências entre os jurados que, às vezes, foram expressas na sala do tribunal.

Os promotores planejam julgar Weinstein uma terceira vez sob a acusação de estupro em terceiro grau, por causa dos supostos maus-tratos à aspirante a atriz Jessica Mann em 2013.

Na quarta-feira, os jurados deram um veredicto misto sobre as outras duas acusações contra Weinstein.

Eles o condenaram por ato sexual criminoso de primeiro grau por sua suposta agressão à ex-assistente de produção Miriam Haley em 2006, e o absolveram da mesma acusação por suposta agressão à aspirante a atriz Kaja Sokola em 2002.

Farber disse que a acusação de estupro não resolvida será levada a julgamento e marcou uma audiência para 2 de julho.

Weinstein, de 73 anos, declarou-se inocente e negou qualquer agressão ou sexo não consensual.

Ele planeja recorrer de sua condenação, que prevê uma pena máxima de 25 anos de prisão.

Arthur Aidala, advogado de Weinstein, disse a jornalistas do lado de fora do tribunal: "Temos evidências muito fortes de má conduta grosseira do júri nesse julgamento", incluindo o fato de que os jurados consideraram evidências externas sobre a conduta de Weinstein.

Weinstein foi cofundador do estúdio Miramax, cujos filmes de sucesso incluíam vencedores do Oscar como "Shakespeare Apaixonado" e "Pulp Fiction".

Sua queda começou em 2017 e ajudou a desencadear o movimento #MeToo, que incentivou mulheres a externarem alegações de má conduta sexual por parte de homens poderosos.

Mais de 100 mulheres acusaram Weinstein de má conduta.

Para promotores de Manhattan, Weinstein usou seu poder e influência para prender e abusar de mulheres.

Os advogados de defesa argumentaram que as acusadoras de Weinstein mentiram por despeito, após seus encontros sexuais consensuais com ele não resultarem no estrelato em Hollywood.

Um júri diferente no tribunal de Manhattan considerou Weinstein culpado em 2020 por estuprar Mann e agredir sexualmente Haley, mas a mais alta corte do Estado de Nova York anulou a condenação de Weinstein e a sentença de 23 anos de prisão no ano passado.

Weinstein está recorrendo de uma condenação separada por estupro em 2022 e sentença de 16 anos de prisão na Califórnia.

O veredicto de quarta-feira foi uma vitória para o promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, cujo escritório processou Weinstein.

Bragg descartou a preocupação com a má conduta do júri, dizendo que as disputas entre os jurados refletem uma vigorosa troca de ideias.

