Jazz e blues grátis: Paraty reúne Randy Brecker, Mike Stern e Amaro Freitas

Entre sexta (13) e domingo (15), Paraty (RJ) recebe a 15ª edição do Bourbon Festival, evento que transforma o Centro Histórico em um grande palco a céu aberto.

Com entrada gratuita, o festival reúne artistas nacionais e internacionais do jazz, blues, soul e R&B, consolidando-se como um dos principais eventos desses estilos do país.

Destaques

Randy Brecker & Ada Rovatti com Leo Susi Trio

O trompetista norte-americano, oito vezes vencedor do Grammy, se une à saxofonista italiana e ao trio brasileiro para uma homenagem ao icônico Brecker Brothers.

Mike Stern feat. Leni Stern, Dennis Chambers, Bob Franceschini & Rubem Farias

Um dos maiores guitarristas de jazz fusion se apresenta ao lado de músicos renomados.

Mike Stern se apresenta no Bathuset Scene do Vinterjazz, em 28 de março de 2025, em Fredrikstad, Noruega Imagem: Per Ole Hagen/Redferns

Amaro Freitas Trio

O pianista brasileiro traz sua sonoridade inovadora e identidade marcante ao festival.

Amaro Freitas durante show na última noite do Queremos! Festival, no domiingo (13), no Rio Imagem: Bruno Baketa/UOL

Blues Etílicos & Nanda Moura

O grupo, presente na primeira edição do festival, convida a guitarrista revelação para uma participação especial.

The Main Squeeze

Banda americana que mistura soul, funk e rock, conhecida por suas performances vibrantes.

J.J. Thames & Prado Brothers Band

A cantora de Detroit apresenta um repertório que une blues tradicional, soul clássico e R&B contemporâneo.

Programação

PALCO MATRIZ

Sexta (13)

20h - Orquestra Sinfônica de Paraty

21h - Randy Brecker, Ada Rovatti & Leo Susi Trio

22h30 - J.J. Thames & Prado Brothers Band

Sábado (14)

20h - Favela Brass Street Band

20h30 - Amaro Freitas Trio

22h - Blues Etílicos & Nanda Moura

Domingo (15)

20h30 - Mike Stern feat. Leni Stern, Dennis Chambers, Bob Franceschini & Rubem Farias

22h - Samantha Antoinette & The Simi Brothers

PALCO SANTA RITA

Sábado (14)

13h - Trio de Violões (Casa da Música de Paraty)

14h - Latorre Krzeminski Skolik Hammond Trio

15h30 - Mr Motaba feat. Sandro Haick, Cuca Teixeira & Pepe Cisneros

17h - Jorginho Neto Sexteto

Domingo (15)

13h30 - Randy Brecker, Ada Rovatti & Leo Susi Trio

15h - Salomão Soares & Vanessa Moreno

16h30 - Sexteto Sextante convida Manu Cavallaro

18h - The Main Squeeze

PALCO QUADRA

Sexta-feira (13)

16h - Plinio Blues Trio

18h - Jes Condado

Sábado (14)

13h - Vasco Faé

15h - Jes Condado

17h - Picanha de Chernobill

19h - Tupinamblues

Domingo (15)

13h - Tupinamblues

15h - Picanha de Chernobill

17h - M-Trio

Além da música

O festival trará também cortejos musicais pelas ruas históricas, como os da Orleans Street Jazz Band e da Favela Brass.

O evento também movimenta o turismo local, atraindo visitantes interessados na combinação entre patrimônio histórico e programação artística.

Restaurantes e bares da cidade preparam menus especiais para o período, e há opções de passeios culturais e naturais para quem deseja explorar Paraty além da música.