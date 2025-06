Graciele revela que tentaram separá-la de Zezé Di Camargo: 'Não foi fácil'

Graciele Lacerda, 44, celebrou o Dia dos Namorados com Zezé Di Camargo, 62, e relembrou que tentaram separá-los.

O que aconteceu

Jornalista diz que tentaram separá-los. "Olho para a nossa história com orgulho e gratidão. Foram anos de caminhada juntos, e não foi fácil. Passamos por tempestades, enfrentamos dores, julgamentos, obstáculos que pareciam impossíveis. Houve momentos em que tentaram nos separar, momentos em que até a gente pensou em desistir", destacou hoje no Instagram.

Influenciadora ressaltou o poder do amor dos dois. "Nosso amor é diferente. Ele tem raízes profundas, cicatrizes que viraram força, tem lágrimas que viraram aprendizado. E, acima de tudo, ele tem Deus. Foi Ele quem nos sustentou quando nossas forças falharam, quem nos uniu quando o mundo queria nos afastar."

Graciele Lacerda completou que ela e Zezé Di Camargo colheram o que plantaram. "Olhar para nós agora, com paz no coração, sorrisos sinceros, uma família nas mãos, é a prova viva de que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Te amo. E escolheria tudo de novo, até as lutas", reforçou.