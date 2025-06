Globo inverte papéis e coloca jurados em disputa em reality de Ana Maria

Jurados do reality Chef de Alto Nível, que estreia em 15 de julho na TV Globo, vão colocar a "mão na massa" e disputar entre si no spin-off Cozinha de Alto Nível, que será exibido pelo GNT a partir de 18 de julho.

Como vai ser

No reality apresentado por Ana Maria Braga na TV aberta, a mentoria dos chefs Renata Vanzetto, Alex Atala e Jefferson Rueda será fundamental para a evolução dos participantes que embarcam na disputa. No entanto, no spin-off do GNT, o trio vai aparecer de maneira bem diferente: invertendo papéis e vivendo dias de participantes de reality, os chefs vão participar de uma divertida disputa no spin-off 'Cozinha de Alto Nível', que o GNT exibe às sextas-feiras.

Com direito a participação de chefs, humoristas e familiares dos mentores, Cozinha de Alto Nível terá, a cada episódio, dinâmicas que testam o talento dos três chefs. Entre os desafios estão pratos que fazem parte da memória afetiva deles, opções que aproveitam o que se tem na geladeira, além de uma visita pela culinária de outras regiões do país. Após a disputa, o público vai poder conferir ainda receitas e dicas de mestres da gastronomia.

A gente recebeu convidados maravilhosos, vieram humoristas, chefs, a nossa família, tudo muito especial. Foi um momento mais descontraído. O reality tem muita tensão, emoção demais, uma coisa bem séria. O spin-off é algo mais em casa, recebendo convidados, um momento mais tranquilo. A gente se divertiu bastante. O público pode esperar eu, Atala e Jeffinho, na cozinha da nossa casa, brincando e fazendo receitas . Renata Vanzetto

O 'Cozinha de Alto Nível' vem mostrando uma face muito diferente do 'Chef de Alto Nível'. Mais descontração, mais entretenimento, uma série de piadas de mau gosto, a famosa quinta série C funcionando [risos]. Tem uma grande surpresa aí, pouco presente nos realities culinários. Alex Atala

Eu adorei fazer o spin-off, porque a gente vinha fazendo a mentoria dos participantes, e, dessa vez, a gente cozinhou. É outra relação com o estúdio, com o tempo, com a plataforma. Eu digo que a gente provou do nosso próprio veneno. Jefferson Rueda, aos risos

Chef de Alto Nível, baseado no formato do Studio Ramsay Global, LLC, tem apresentação de Ana Maria Braga, produção de Rodrigo Tapias e Taluana Grieco, direção-geral de Carlo Milani e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O reality estreia na TV Globo dia 15 de julho e vai ao ar às terças e quintas, após "Vale Tudo". A disputa é reprisada no GNT às quartas e sextas, às 21h45, no dia seguinte à exibição na TV Globo. O GNT exibe ainda às sextas, às 22h30, a partir de 18 de julho, o spin-off Cozinha de Alto Nível, com os chefs mentores Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.