George Clooney se hospedou em imóvel de R$ 33 milhões em NY; veja os luxos

George Clooney, 64, ficou hospedado em um apartamento luxuoso enquanto estrelava peça na Broadway, em Nova York, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Ator se hospedou no Mandarin Oriental Residences, que fica na Quinta Avenida. Uma fonte disse ao Page Six que ele morou no apartamento da sofisticada rede de hotéis durante suas apresentações em "Boa Noite e Boa Sorte".

De acordo com a fonte, o artista foi visto jantando no Boulud Prive. O restaurante com estrela Michelin é comandado pelo chef Daniel Boulud e é exclusivo aos moradores.

Amal e George Clooney ficaram em um apartamento mobiliado, com dois quartos e dois banheiros. Conforme o jornal, unidades semelhantes são alugadas por US$ 30 mil mensais (R$ 166 milhões na cotação atual) ou vendidas por cerca de US$ 6 milhões (mais de R$ 33 milhões).

Salão de beleza, serviços de esteticistas e estúdio de ioga são alguns dos luxos do edifício. Ele ainda conta com uma piscina na cobertura com cabanas e lounge, spa, academia e outros atrativos.

Piscina na cobertura do Mandarin Oriental Residences, que hospedou George Clooney Imagem: Reprodução/Jonathan Hokklo

Restaurante Boulud Prive, do Mandarin Oriental Residences Imagem: Reprodução/Jonathan Hokklo