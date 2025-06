Final de 'Garota do Momento': crime destrói sonho de personagem querida

Nesta sexta-feira (13), em "Garota do Momento" (Globo), Maristela explica a Juliano sobre a confusão com o colar Mystique. Logo após, Coralina confidencia a Basílio que Maristela lhe deu o colar Mystique, e que ela revendeu para Jacira. Sérgio reconhece o Mystique no pescoço de Mariana, mas ambos acreditam tratar-se de uma cópia.

Em seguida, Juliano persegue Clarice e Gregório. E, quase ao fim do capítulo, Juliano ateia fogo à boate de Lígia.

Lígia (Palomma Duarte) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: Marlene aconselha Topete a conversar com Orlando. Alfredo e sua família armam contra Mariana. Topete encontra o colar Mystique e o oferece a Zélia. Zélia descobre que Topete lhe deu o colar Mystique. Ronaldo lê a carta de confissão de Bia.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.