Filhas de Brian Wilson, fundador do Beach Boys, prestam homenagem: 'Sempre'

Brian Wilson, vocalista e fundador do grupo Beach Boys, morreu aos 82 anos.

O que aconteceu

Após a família informar ontem a morte do artista, duas de suas filhas prestaram homenagens nas redes sociais ao pai. Wilson deixou sete filhos, Carnie, Wendy, Daria, Delanie, Dakota, Dylan e Dash.

Em seu perfil do Instagram, Wendy se declarou ao cantor. "Hoje me despedi do meu amado Pai e sentirei saudades dele com todo o meu coração para sempre. Estou tão orgulhosa de ti, papai, em todos os sentidos! Descanse em paz e eu te amo", escreveu.

Já Carnie se demonstrou muito abalada em ter que dizer adeus ao pai. "Não tenho palavras para expressar a tristeza que sinto neste momento. Meu pai era cada fibra do meu corpo. Ele será lembrado por milhões e milhões até o mundo acabar. Tenho sorte de ter sido sua filha e ter uma ligação de alma com ele que continuará sempre viva".

Ela ainda continuou: "Nunca senti este tipo de dor antes, mas sei que ele está descansando lá no céu... ou talvez tocar piano para a avó Audree, a mãe dele. Vou publicar outra coisa em breve, mas isto é tudo que as minhas mãos me deixam escrever. Te amo papai.... Já sinto tanto a tua falta", escreveu em uma publicação.

Brian Wilson vivia com o diagnóstico de um distúrbio neurocognitivo semelhante à demência. Apesar disso, a causa de sua morte não foi divulgada.