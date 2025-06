Fernanda Lima reage à repercussão de falta de sexo: 'Zero novidades'

Fernanda Lima, 47, voltou a falar sobre a falta de sexo com Rodrigo Hilbert, 45, neste Dia dos Namorados, e a repercussão que seu comentário gerou.

O que aconteceu

A apresentadora reagiu à repercussão de sua declaração sobre a vida sexual com o marido. "Uma fala minha sobre a falta de tempo para o sexo no casamento gerou muito burburinho. Internautas surpresos com a minha declaração, matérias em sites, jornais sérios abrindo espaço para falar sobre isso... no fundo, fiquei feliz de ser a portadora de um total de zero novidades".

A artista afirmou que falar sobre sexo não é uma novidade para ela. "No fundo, fiquei feliz de ser a portadora de um total de zero novidades ", começou. Quem acompanha minha vida profissional sabe que falo de sexualidade e sexo há pelo menos 15 anos".

Fernanda ainda disse que eles são um casal como qualquer um, e também tem seus problemas. "Mas tenho a sensação de que as pessoas acham que, pelo fato da gente ser um casal público, a gente não passa por nenhum tipo de dificuldade. A gente precisa parar de encarar casamento como um conto de fadas, mesmo que seja dentro de uma relação saudável".

No começo do mês, ela contou que eles não tinham tempo para o sexo, devido à rotina agitada.