'Como Treinar Seu Dragão': como Gerard Butler foi convencido a fazer filme

A animação "Como Treinar Seu Dragão" chegou aos cinemas em 2010 e foi um grande sucesso, com duas sequências e uma série. Agora, 15 anos após o lançamento, um live-action estreia nos cinemas sob o comando de Dean DeBlois, codiretor do filme original.

Em entrevista a Splash, o diretor Dean DeBlois falou sobre os desafios de adaptar a animação amada pelo público. A produção do longa trouxe à tona preocupações e expectativas —inclusive o temor de não honrar o legado da trilogia animada.

A parte que mais me assustava era que, no final das contas, criássemos algo pior que o filme animado. Mas é bom ter esse medo, porque ele nos manteve honestos e nos fez buscar sempre algo que acrescentasse ao original.

Dean DeBlois

Para o diretor, há também uma parte positiva em ser responsável pelo live-action. "A melhor parte é que podemos voltar e realizar todos os sonhos. Porque, com certeza, no primeiro filme animado, fizemos tudo correndo."

O elenco de 'Como Treinar Seu Dragão' com o diretor Dean DeBlois Imagem: Divulgação/ Universal Pictures

Deblois, que comandou a animação ao lado de Chris Sanders, explica não ter tido tempo suficiente para expandir detalhes e adicionar profundidade a todos os personagens. "Tenho muito orgulho daquele filme, mas havia oportunidades de explorar mais a história, os personagens e as ações. E essa, sem dúvida, foi a parte mais gratificante [do live-action]."

Já o astro Gerard Butler, conhecido mundialmente por diversos papéis —principalmente em filmes de ação— volta à história. Em 2010, ele deu voz a Stóico, pai de Soluço, o protagonista. Agora, ele interpreta o mesmo personagem na versão live-action.

Para ele, "Como Treinar Seu Dragão" é um importante passo em sua carreia. "Primeiro, porque são filmes lindos, e também porque foi incrível fazer filmes para uma geração mais jovem. E para mim, pessoalmente, porque tem sido uma experiência maravilhosa."

São 15 anos me sentindo parte de uma família, vendo esse homem [Dean], sua criatividade e seu gênio em ação, criando essas histórias que se tornaram algo tão amado mundialmente. Eu não poderia estar mais feliz por ter me envolvido nisso.

Gerard Butler

Butler conta a Splash ter pensado que a história "tinha acabado", mas um telefonema do diretor mudou a perspectiva. "Dean disse: 'vamos fazer...' e eu pensei: 'Ok, mas o que exatamente vamos fazer?'."

O ator conta ter sido convencido ao ver "todo o cuidado, a atenção, o talento e o amor" colocado na produção. "Ele disse: 'Se vamos fazer isso, vamos levar para outro nível'. E acho que foi justamente isso —o desafio, a motivação e a diversão— que tornou tudo tão especial."

Gerard Butler e Banguela no live-action de 'Como Treinar Seu Dragão' Imagem: Divulgação/ Universal Pictures

DeBlois aproveitou o momento para elogiar o Gerard Butler. "Stóico nesta versão combina todas as minhas forças como ator —tem a ressonância emocional de 'Querido Franklin' e a potência de Rei Leônidas em '300'", disse, citando grandes obras do ator.

Dragões de verdade?

"Como Treinar Seu Dragão" acompanha a história de Soluço, um jovem viking que quer caçar dragões até conhecer Banguela, um dragão que se torna seu melhor amigo.

Um dos grandes desafios do live-action foi trazer os dragões à vida sem recorrer apenas à CGI. Os atores Mason Thames (Soluço) e Nico Parker (Astrid) revelaram como foi atuar ao lado de criaturas imaginárias — as que, no set, pareciam reais.

"Trabalhar com o Banguela era incrível porque tínhamos uma cabeça de espuma! A gente improvisava, criava química... Foi mágico", contou Thames.

Astrid (Nico Parker), Soluço (Mason Thames) e Banguela Imagem: Divulgação/ Universal Pictures

Nico Parker, que interpreta Astrid, complementou. "No almoço, a gente via a cabeça do Banguela ou da Tempestade ali, e quando começavam a filmar, os dragões simplesmente ganhavam vida. Isso fez toda a diferença para as cenas mais emocionais."

Butler também destacou suas cenas com o simpático dragão. "Essa foi uma das coisas mais surpreendentes nesse filme: eu realmente sentia que estava atuando com o Banguela. Cada movimento, desde os mais sutis até os mais amplos... Os detalhes... Algumas das minhas cenas mais emocionais foram justamente aquelas que fiz com ele", encerrou.