Dani Albuquerque diz que 'melhorou' a vida do marido: 'Pegava malandrinhas'

Daniela Albuquerque, 42, afirmou que "melhorou" a vida do marido, o empresário Amilcare Dallevo Jr., 67, dono da RedeTV!.

O que aconteceu

Albuquerque disse que Amilcare tinha "um passado terrível" e que "pegava as malandrinhas". "Ele me falou que antes tinha as farras, não pensava em casar novamente, mas que quando me encontrou se sentiu em casa e mudou", revelou durante participação no podcast Papagaio Falante.

Ela destacou que focou a construção de uma família com Dallevo. "Uma semana depois que a gente se conheceu, ele me apresentou aos filhos dele. O Amilcare é família, tudo bem que ele tinha uma vida de festa, mas ele é [um homem] família, e encontrou [a mim] uma pessoa família".

A apresentadora também afirmou que foi a responsável por melhorar a vida de Amilcare. "Ele levava uma vida bem ruim porque não tinha uma casa para morar, vivia em apartamento alugado, só tinha água na geladeira, não tinha nem fruta para comer, estava enorme... Agora o bicho está bonito, cuidei, está bem-criado, prosperou. E eu também, um ajudou o outro".

Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo Jr. estão casados desde 2006. Juntos, eles são pais de Alice e Antonella.