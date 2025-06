Claudia Raia rebate crítica sobre criação da filha e diz que sempre foi 'uma pessoa polêmica'

Claudia Raia, que estreia a peça Cenas da Menopausa, nesta quinta, 12, é presença frequente nas redes sociais, no noticiário de celebridades e em podcasts sobre temas como maternidade e feminismo. Muito do que ela diz viraliza - mas não tudo.

"Quando falo da Sophia reverbera muito mais do que quando eu falo do Enzo. Reverbera muito mais qualquer coisa que eu diga da intimidade ou da minha relação de mãe e filha porque eu falo do prazer da mulher, do corpo e do prazer da mulher", disse a atriz em entrevista ao Estadão.

"E isso é inaceitável na nossa sociedade. As pessoas não aguentam esse assunto. Elas não querem falar sobre isso. E aí vira uma confusão", continua.

Justamente os dois assuntos que viralizaram recentemente envolviam Sophia e intimidade.

Vibrador e primeira vez

Claudia Raia disse que deu um vibrador para Sophia quando a filha tinha 12 anos. Em outra ocasião, ela disse que chegou a organizar a primeira vez da filha.

"O grande problema, sempre, é quando se refere à mulher. A Sophia é uma mulher incrível, feminista, independente. Todas as coisas que inseri na vida dela foram aceitas por ela e foram acertos. Cada um faz o que quiser. Eu fiz o que eu quis com os meus filhos em comum acordo com o Edson [Celulari, pai dos dois primeiros filhos da atriz]. De algumas coisas ele não participou porque já estávamos separados. São coisas de meninas."

Ela disse ainda que "fala mesmo" e que sempre foi uma pessoa polêmica. "Quando quero, vou e falo. Não faço a submissa e nem a omissa. Não faço. E aí vira uma confusão. Fazer o quê?"

Repercussão e comentários

Claudia Raia disse que às vezes se chateia com os comentários, mas que não tem nem costume nem tempo de acompanhar tudo o que falam sobre ela. "Amanhã ninguém lembra mais o que foi dito hoje. É tudo muito, muito, muito, muito superficial", disse a atriz na entrevista concedida ao lado do marido, o ator Jarbas Homem de Mello.

Cenas da Menopausa

Teatro Claro MAIS SP - Shopping Vila Olímpia (R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia)

5ª a sábado, às 20h; domingos, às 18h

Ingressos: de R$ 25 a R$ 250

Estreia: 15/6. Até 17/8 (ingressos à venda, por ora, até 31/7)