Claudia Ohana faz vídeo de body e exalta amor-próprio no Dia dos Namorados

Claudia Ohana, 62, aproveitou o Dia dos Namorados para incentivar o amor-próprio.

O que aconteceu

A atriz postou um vídeo ironizando a data nas redes sociais. Ela surgiu usando um body preto decotado em frente a um espelho com uma mensagem de batom que dizia "I Love Men" — ou "Eu amo homens" em inglês.

Na sequência, Claudia mudou o texto para exaltar o autoamor. Ela apagou a letra "N" do espelho e exibiu a mensagem "I Love Me" — tradução de "Eu me amo". A artista ainda incentivou na legenda: "Se ame sempre".

Famosos e mais seguidores apoiaram a iniciativa de Ohana. "Maravilhosa!", elogiou Lavínia Vlasak. "Vou copiar igual", disse Carmo Dalla Vecchia. "Uau! Autoamor com estilo, charme e poder! Feliz Dia dos Namorados pra quem se ama primeiro!", escreveu uma fã. "Esse vídeo chegou na hora exata", disse outra seguidora.

Claudia Ohana está solteira há algum tempo e contou como a maturidade e a menopausa já afetaram sua vida afetiva. "Eu briguei com meu ex-namorado, tenho certeza que terminei com ele porque estava na menopausa. Tenho certeza porque ele é uma ótima pessoa", brincou ela recentemente, em entrevista ao Saia Justa (GNT).