Atriz de 'A Viagem' largou TV após sofrer queimaduras em gravação de novela

A atriz Cibele Larrama, 52, conhecida por diversos papéis em novelas nos anos 1990, inclusive a babá Maria de "A Viagem" (1994), teve sua vida transformada por um acidente. Saiba por onde anda a artista, que está longe da TV desde 2014.

Carreira de sucesso nos anos 1990

Cibele Larrama estreou na TV em um papel pequeno em "As Noivas de Copacabana" (1992). No ano seguinte, esteve no extinto Você Decide e em "Mulheres de Areia", dando vida a Luzia, personagem que se apaixona por Alaor (Humberto Martins) e balança o casamento dele com Malu (Vivianne Pasmanter).

Em seguida, ela foi escalada para "A Viagem". Na trama escrita por Ivani Ribeiro, ela deu vida à babá Maria, que cuida de Patty, filha de Diná (Christiane Torloni) e Téo (Maurício Mattar).

Cibele Larrama em 'Pérola Negra', do SBT Imagem: Divulgação/SBT

No SBT, a atriz viveu a vilã Malvina em "Pérola Negra" (1998), outro papel marcante de sua carreira. De volta à Globo, Cibele fez mais três novelas bem conhecidas: "Cobras & Lagartos" (2006), "Sete Pecados" (2007-2008) e "Beleza Pura" (2008).

Acidente em gravação marcou despedida da TV

Em 2012, Cibele sofreu um acidente durante as gravações de "Rei Davi", da Record. A atriz interpretava a bruxa Allat quando houve uma explosão durante uma cena, provocando pânico em quem estava no estúdio Recnov.

Luzia (Cibele Larrama) em 'Mulheres de Areia' Imagem: Reprodução/Globo

Atriz teve parte do cabelo e dos ombros queimados. O rosto de Cibele Larrama foi protegido pela maquiagem da personagem, que cobria boa parte da face com uma cicatriz cenográfica. Ainda assim, Cibele precisou de atendimento médico.

Ela chegou a fazer uma cirurgia plástica nas costas para amenizar as marcas. Após se recuperar, a emissora renovou seu contrato e a atriz fez apenas uma breve participação na série "Milagres de Jesus (2014). Desde então, não voltou mais às novelas.

Por onde anda a atriz?

Mesmo longe da TV, a atriz mantém contato com os fãs nas redes sociais. Com Instagram aberto, ela compartilha lembranças de personagens que marcaram sua trajetória. Em 2019, participou do longa independente "A Flor da Gogoia".

Cibele Larrama tem dois filhos, Zyan e Kyan, ambos atletas. Os jovens frutos de seu casamento com o ator Manitou Felipe, com quem foi casada de 1998 a 2012.