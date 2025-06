Gordão da XJ pede perdão para a ex após término: 'Meu coração ainda é seu'

Gordão da XJ, 20, se declarou e pediu perdão para Nicolle Caroline.

O que aconteceu

O influenciador abriu o coração ao falar sobre seu relacionamento com a ex-namorada. "Você foi minha primeira namorada, meu primeiro amor... e até hoje, a única mulher da minha vida. A gente se afastou, eu sei que tive minhas falhas... e carrego isso comigo todos os dias", afirmou em uma série de publicações feitas nos Stories do Instagram.

Gordão ainda afirmou que segue amando Nicolle. "Mas se tem uma coisa que nunca mudou, é o que eu sinto por você. Você me conhece como ninguém, e mesmo com os altos e baixos, você sempre esteve do meu lado com amor, paciência e entrega".

Com uma série de vídeos de quando ainda estavam juntos, ele pediu perdão para a ex. "Hoje eu quero pedir desculpa... do fundo do coração. Pelo que falei, pelo que deixei de fazer pelas atitudes que te machucaram. Você merece o melhor do mundo — e eu queria ter sido esse melhor para você, sempre".

O rapaz ainda finalizou com a promessa de que sempre amará Nicolle. "Sei que o tempo não volta, mas meu sentimento nunca foi embora. E mesmo separados, eu não deixo de te amar. Se um dia você olhar para trás e lembrar de tudo com carinho, saiba que meu coração ainda é seu".