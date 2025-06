Após despachar Renato, Marco Aurélio toma atitude inusitada em 'Vale Tudo'

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo), Marco Aurélio (Alexandre Nero) faz um convite inusitado a Leila (Carolina Dieckamnn) logo após a saída de Renato (João Vicente de Castro) de seu apartamento.

O que vai acontecer

Após ficar incomodado com o romance do primo com sua ex-namorada, Renato decide sair do apartamento onde mora com Marco Aurélio. No entanto, ao sair do local com suas malas, o dono da Tomorrow encontra o casal apaixonado tomando café da manhã.

O clima fica tenso entre os três. "Bom dia, eu nem sabia que você estava aí", afirma o vilão. "Só passei pra pegar umas coisas, mas já tô saindo. Te mandei um email, Marco Aurélio, quando puder, dá uma olhadinha. Bom dia pra vocês", responde Renato.

Leila fica bem incomodada com a cena constrangedora. "Saia justíssima...", comenta ela.

Logo após a saída do primo, Marco Aurélio convida a namorada para se mudar para sua casa. "Leila, por mim você vem morar aqui", diz ele.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.