Alanis Guillen revela romance com mulher no Dia dos Namorados

Alanis Guillen, 27, assumiu neste Dia dos Namorados que está namorando outra mulher.

O que aconteceu

A atriz publicou uma foto abraçada à companheira, sem revelar o rosto dela. A imagem foi divulgada por ela nos stories de seu perfil no Instagram, seguido por mais de 1 milhão de pessoas.

Segundo o jornal Extra, a namorada de Alanis é a produtora Giovanna Reis. O namoro começou em 2022, época em que a artista gravava a novela "Pantanal" — na qual deu vida à protagonista, Juma Marruá.

Guillen já havia declarado anteriormente que se considera uma pessoa de sexualidade fluida. "Eu me relaciono com pessoas com quem me conecto e fazem sentido. Não somos uma coisa só. E que bom que podemos amar de diversas formas", afirmou ela em agosto de 2022, à revista Elástica.