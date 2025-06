Adriane Galisteu levou 'fora' de Francisco Cuoco: 'Tenho pavor dele'

Adriane Galisteu, 52, revelou em um episódio da nova temporada do reality Barras Invisíveis que viveu um "trauma" com o ator Francisco Cuoco, 91, na infância.

O que aconteceu

A apresentadora diz que ficou decepcionada após um "fora" do galã. "Eu tinha, 9, 10 anos, estava fazendo uma feira. Esse Francisco Cuoco chega, e minha mãe era muito fã dele. Minha mãe falou: 'Vai até ele e pede um autógrafo'. Eu era pequena, puxei ele pela blusa e falei: 'Você poderia me dar um autógrafo?' E ele respondeu assim: 'Agora não, depois.'"

Isso caiu feito uma bigorna atravessada. Fiquei tão sem graça... Fiquei com trauma de Francisco Cuoco. Tenho pavor do Francisco Cuoco. Nunca encontrei com ele, mas ele deve ter ouvido essa história e, se ele não ouviu, toma Francisco Cuoco! Chupa essa manga! Adriane Galisteu

Segundo Galisteu, isso fez com que ela se tornasse uma famosa "acessível" aos fãs. "Quando você escolhe essa profissão, você não escolhe para ser anônimo, você escolhe para ser famoso. E, quando você é famoso, você emociona as pessoas. Eu disse para minha mãe: 'O dia que eu ficar famosa, eu nunca vou dizer não para uma pessoa.'"

Na série, ela também avalia a importância de Ayrton Senna em sua carreira. "A história com o Ayrton me deixa publicamente conhecida e talvez minha história fosse muito diferente, mas eu não sairia desse trilho. Eu estaria cantando no Bozo, cantando no Chacrinha, talvez eu fosse assistente de palco de algum programa para um dia conseguir chegar lá."

Eu estava trilhada, dentro do meu ambiente. A vida tentou tirar esse microfone da minha mão inúmeras vezes, e eu nunca pensei em desistir. Adriane Galisteu

A segunda temporada de "Barras Invisíveis" está disponível no Universal+. Nos novos episódios, Galisteu fala das críticas que sofreu durante o Carnaval por seu jeito de sambar, relembra episódios da infância e da adolescência, se abre sobre a relação difícil com o irmão e apresenta parentes e amigos. A apresentadora também aborda a idade, libido e a vida a dois no programa.