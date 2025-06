'A menopausa bateu': Flávia Alessandra explica as dificuldades da nova fase

Flávia Alessandra, 51, disse que a menopausa tem atrapalhado sua rotina, principalmente em relação ao seu sono.

O que aconteceu

A atriz explicou que passou a sentir os sintomas da menopausa no final do ano passado quando seu sono ficou desregulado. Ela conta que sempre foi de dormir bem, a vida inteira, de deitar e conseguir desligar do mundo, "mas o que fez cair a minha ficha: a menopausa bateu". "Fiz os exames e entendi que, de fato, ela bateu, que a insônia pode ser, sim, um sintoma, e estou tendo isso", declarou no videocast Pé no Sofá Pod, que apresenta ao lado da filha, Giulia Costa.

Flávia Alessandra afirmou ainda que a dificuldade em dormir atrapalha toda sua rotina, mas que outros sintomas comuns a mulheres que entram na menopausa não a incomodam da mesma forma. "Custo a dormir e, quando durmo, de repente, acordo. Isso me quebra. [Tem] tudo que ouvimos da menopausa, a confusão mental, que também é um caos, os calores, perda de colágeno, a pele resseca —às vezes a região vaginal—, mas é o sono que consegue me quebrar."