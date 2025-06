'Vocês não sabem meia missa': Gloria Perez conta bastidores da TV

Gloria Perez, 76, anunciou recentemente o fim do contrato com a Globo após ter novela vetada pela emissora. O projeto, segundo a escritora, teria sido barrado por abordar um tema considerado sensível: o aborto.

Procurada por Splash para comentar sobre os motivos do veto, a emissora não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

A publicação da autora anunciando o fim da parceria desencadeou manifestações públicas em relação aos bastidores da televisão. Relembre:

'Não questiono a decisão'

Escritora afirmou que o último contrato com a Globo era para escrever a novela que sucederia o remake de "Vale Tudo". Em abril de 2025, por meio das redes sociais, ela disse que a sinopse de "Rosa dos Ventos" já havia sido aprovada e os capítulos iniciais estavam escritos.

A direção considerou que o assunto aborto era inadequado para as novas diretrizes que se pretende dar às novelas. Não questiono a decisão, é normal que uma empresa decida de acordo com sua conveniência. Mas uma vez que o contrato era por obra, considerei que o mais conveniente para mim era não aceitar a renovação e fazer a resilição [extinção] do contrato. Gloria Perez, por meio do Instagram

A autora explicou que o canal pediu que ela contornasse o tema, mas ela considerou "impossível atender". Em entrevista ao Estadão, ela enfatizou que o "aborto é o ponto de partida da história. Tudo o mais ocorre a partir dele. Todas as tramas paralelas se relacionam a ele. Tirar o aborto era tirar o macaco do King Kong".

A trama principal se desenvolveria a partir da vingança de Cibele, vítima do aborto forçado, contra o herdeiro de um empresário. "Tudo de comum acordo. As portas continuam abertas, as minhas e as da Globo também, mas neste momento prefiro assim, quero viver esse tempo no 'deixa a vida me levar'", completou.

'Travessia'

Glória também usou as redes sociais em maio de 2025 para sugerir dificuldades nos bastidores de "Travessia". A trama, que foi a última escrita pela autora, foi marcada por baixos índices de audiência e a escolha da influencer Jade Picon para um papel de destaque.

Reagindo a comentários de internautas sobre a novela, a autora indicou que o público não conhece a fundo o que ocorreu, afirmando: "Vocês não sabem meia missa do que aconteceu em Travessia". "[Vocês] vão saber a real quando escrever minhas memórias". Ela repetiu a frase "Vocês não sabem meia missa desses bastidores" ao responder a críticas sobre a protagonista Brisa.

Em 2023, Glória negou que tenha sofrido pressão do canal por causa do desempenho no Ibope. "Não há pressão alguma por audiência. Zero pressão", disse a escritora, em entrevista ao UOL.

Remakes

Questionada sobre a preferência da emissora por remakes, como "Vale Tudo", "Pantanal", e "Renascer", Glória disse ser "mais pelas originais, pela inovação, pela ousadia". A declaração foi dada em entrevista ao Estadão.

Ela mencionou ter "trauma de remakes" devido a experiências passadas, como em "Pecado Capital", onde um romance esperado não ocorreu por desentendimentos entre atores. Sobre o remake de "Vale Tudo", ela considerou que ainda é "precipitado rotular" e espera que a rejeição inicial possa ser revertida.

Amauri Soares, diretor-geral da Globo, falou recentemente sobre os planos da emissora para a produção de remakes. A declaração foi feita durante entrevista ao Meio e Mensagem, e abril de 2025.

Além de Vale Tudo, não temos mais nenhuma proposta [de remake]. Mas temos muita sinopse inédita e boa, para fazermos. Mas, se amanhã ou depois algum autor tiver uma ideia boa de um remake, que faça sentido recontar a história, podemos pensar. Mas temos muitas ideias boas na mesa. Amauri Soares

Gloria Perez: trajetória na TV

Gloria iniciou sua carreira na Globo em 1979, escrevendo uma sinopse que chamou a atenção de Janete Clair. Convidada para ser assistente em "Eu Prometo" (1983), tornou-se discípula e teve que terminar a trama sozinha após o afastamento da autora.

Em 1984, dividiu a autoria de 'Partido Alto' (1984) com Aguinaldo Silva, finalizando-a sozinha após desentendimentos. Após um período na TV Manchete, onde escreveu "Carmem" (1987), ela retornou à Globo em 1990. Lá, escreveu a minissérie "Desejo" (1990) e, no mesmo ano, sua primeira novela solo, "Barriga de Aluguel".

O sucesso a levou a escrever "De Corpo e Alma" (1992), marcada pela tragédia do assassinato da filha. Sua novela seguinte, 'Explode Coração' (1995), abordou a cultura cigana e incluiu uma campanha por crianças desaparecidas.

Criou obras como "O Clone" (2001), "América" (2005), "Amazônia" (2007) e "Caminho das Índias" (2009). Ela ainda assinou outras produções, a exemplo de "Salve Jorge" (2012), "Dupla Identidade" (2014), "A Força do Querer" (2017) e "Travessia" (2022).