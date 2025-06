Vocalista do grupo Os Hawaianos já foi segurança na mansão de Luciano Huck

Rafael Polton, 31, mais conhecido como Polton do grupo Os Hawaianos, já trabalhou fazendo a segurança da mansão de Luciano Huck.

O que aconteceu

Antes de ingressar na carreira artística, Polton foi indicado por um amigo para trabalhar em uma empresa de segurança. O rapaz passava por dificuldades financeiras para criar sua filha de cinco anos, na época.

Já nesta empresa, ele recebeu a oportunidade de trabalhar na mansão de Luciano Huck e Angélica. "Fui no primeiro dia todo nervoso (...) Fiquei de 2018 a 2020 trabalhando como funcionário extra na casa do Luciano", contou em entrevista à Contigo.

O cantor ainda se emocionou ao recordar de como os apresentadores tratavam seus funcionários. "Era costume ele dar ovos de Páscoa para os funcionários. Na época, eu não tinha condições de dar um chocolate para a minha filha, pois estava passando por dificuldades financeiras e lutando para pagar o aluguel"

Como eu era funcionário extra, achei que não receberia o ovo de Páscoa. Mas ele mandou entregar um para mim também. Aquele gesto, num momento em que achei que não teria nada para dar à minha filha, foi marcante. Cheguei em casa com um ovo da Cacau Show. Aquilo foi um motivo de alegria tremenda.

Entre suas funções, Poltin precisava fazer rondas pela propriedade, sempre acompanhado dos cachorros da família Huck. "Na casa tinha muitos cachorros. Mas o único que eu tinha medo era o Pupu, um cachorro bem pequeno, acredita? Tinha também o Zig, que só fazia a ronda comigo se eu levasse a bolinha", ainda contou.

Alguns meses depois, ao enfrentar problemas de pagamentos com a empresa na qual era contratado, Poltin pediu desligamento. "Um dia eu ainda quero encontrar o Sr. Luciano Huck de novo e agradecer pessoalmente. Às vezes, um simples gesto muda tudo", afirmou.

Rafael Poltin sempre sonhou em ser MC. Nascido em Paciência, na zona Oeste do Rio de Janeiro, ele também já trabalhou no Bangu Futebol Clube e como motorista de aplicativo.

Foi por meio de uma oportunidade de gravar uma música com MC Diamante que viu as portas do mundo artístico abrindo para ele. Após isso, ele conheceu Pit, do grupo Os Ousados, que apresentou Gugu, o responsável pelo Os Hawaianos, considerado o maior grupo de funk do país.