Viaturas da PM em SP poderão bloquear celular roubado a pedido da vítima

A Polícia Militar de São Paulo firmou uma parceria com o Google para reforçar o combate ao roubo e furto de celulares. A novidade permitirá que os policiais bloqueiem, diretamente das viaturas, aparelhos subtraídos.

O que aconteceu

O bloqueio só acontece com autorização da vítima. A pessoa lesada precisa fornecer as informações necessárias para que o recurso seja ativado. Além do bloqueio, os agentes podem localizar o aparelho em tempo real, emitir um som de alerta ou, em último caso, apagar os dados do dispositivo. Todas as ações devem ser registradas oficialmente.

O recurso será incorporado gradualmente nos TPDs (Terminais Portáteis de Dados) dos policiais. Segundo a corporação, os agentes já estão sendo treinados para utilizar a funcionalidade. Ainda assim, a medida não substitui o registro do boletim de ocorrência, nem a investigação tradicional.

A ferramenta funciona com o Google Localizador e está disponível apenas para aparelhos Android. O sistema está presente em mais de 80% dos celulares no Brasil. "Essa parceria da PM com o Google é mais uma ferramenta importante para coibir o crime e proteger a população", disse o governador Tarcísio de Freitas.

A solução foi anunciada no evento "Google for Brasil". Durante a apresentação, a empresa revelou novas funções para o "modo ladrão", como bloqueio contra redefinição de fábrica e exigência de verificação de identidade — ambas ativadas automaticamente nos novos aparelhos.

A segurança dos dados tem sido prioridade para o Google. Desde o lançamento das primeiras ferramentas contra roubo, a empresa tem expandido os recursos. No carnaval deste ano, o uso do Bloqueio de Detecção de Roubo aumentou 30%.

Agora, os novos celulares Android virão com os bloqueios ativados por padrão. Antes, o usuário precisava habilitá-los manualmente. O Brasil, para onde as ferramentas foram idealizadas inicialmente, será o primeiro país a receber a atualização, que valerá para aparelhos com Android 10 ou superior até o fim de 2025.

O Android 15 trará ainda mais restrições de segurança. Uma delas obriga a confirmação de senha ou PIN para executar a redefinição de fábrica, dificultando o uso de aparelhos roubados no mercado ilegal.

Criminosos também serão impedidos de manipular certas configurações. A partir de agora, desativar o Google Localizador exigirá autenticação biométrica, dificultando o acesso não autorizado ao sistema de rastreamento do celular.

Como ativar a proteção antifurto do Google?

Abra as configurações do Android. Vá em Google > Todos os serviços > Proteção contra roubo. Ative os recursos disponíveis:

Bloqueio por Detecção de Roubo (bloqueia automaticamente se detectar movimento suspeito)

(bloqueia automaticamente se detectar movimento suspeito) Bloqueio Remoto (permite acionar bloqueio usando um número de telefone verificado)

(permite acionar bloqueio usando um número de telefone verificado) Bloqueio de Dispositivo Offline (ativa o bloqueio quando o aparelho fica desconectado por um período)

* Com informações da Agência Estado.