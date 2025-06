STF tem 5 a 1 para responsabilizar redes por conteúdo de usuários

O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), acompanhou os demais ministros em voto para regular o artigo 19 do Marco Civil da Internet — que diz sobre a responsabilidade dos usuários sobre conteúdos publicados em plataformas.

O que aconteceu

Zanin seguiu os ministros que defendem a remoção de conteúdos ilegais. Já há cinco votos a favor da derrubada da necessidade de decisão judicial para a retirada de publicações ilegais, e um contra — que é do ministro André Mendonça.

Artigo 19 está no Marco Civil. O trecho estabelece que plataformas só podem ser responsabilizadas se não cumprirem decisão judicial. Pela lei em vigor, somente se houver uma ordem da Justiça para remover um conteúdo e a plataforma não cumprir é que ela pode ser punida.

A norma não é adequada para "proteger os direitos e valores constitucionais", segundo o ministro. "É incompatível com a atual realidade de modelo de negócio de muitos provedores de aplicação que fomenta a perpetuação de danos e desinformação. Além de impor as vítimas o ônus de acionar a Justiça com todo o custo e desgaste que isso requer."

O ministro defende que se estiver "claramente configurado" crime contra a honra, não há necessidade de decisão judicial na remoção de conteúdo. "Se houver alguma dúvida legítima, a plataforma poderia solicitar ou aguardar a decisão judicial. É mais ou menos debater a responsabilidade dos veículos tradicionais por conteúdo de terceiros."

Além de Zanin, já votaram até o momento os ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Flávio Dino, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux. Até o momento a corte tem três teses em discussão.

Após o voto de Zanin, será a vez de Edson Fachin votar. A sessão foi suspensa por Barroso.

Teses em discussão

Corte está dividida nas teses apresentadas, mas há uma intenção de cobrar mais das plataformas por mediação. Até o momento, cinco dos seis ministros que votaram apresentaram votos para exigir uma maior responsabilidade das plataformas. Faltam cinco a se manifestar.

Para Luiz Fux e Dias Toffoli, o artigo 19 é inconstitucional e abre brecha para que plataformas não removam conteúdos ilícitos. Os dois ministros querem criar uma obrigação para as plataformas agirem sem pedido judicial em casos de postagens ilícitas. Eles defenderam a adoção de parâmetros que obriguem as plataformas a remover, por exemplo, postagens com crimes de ódio, racismo e pedofilia. Nos casos de crimes contra a honra, Fux entendeu que as plataformas teriam a obrigação de agir imediatamente após serem notificadas pelas vítimas dos ataques.

Barroso aponta dever de cuidado sobre postagens. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, entendeu que o artigo 19 do Marco Civil da internet é "parcialmente" inconstitucional, que as plataformas devem remover conteúdos criminosos caso sejam notificadas e que elas devem atuar para que o ambiente digital não tenha a apologia a determinados crimes.

Relatórios anuais para as plataformas. Barroso ainda propôs que as plataformas publiquem relatórios anuais sobre medidas que têm adotado para mitigar a divulgação de conteúdos ilícitos. Prática já vem sendo adotada na Europa. Em relação ao dever de cuidado, Barroso entendeu que as plataformas devem atuar proativamente para remover conteúdos com apologia a pornografia infantil, terrorismo, induzimento ao suicídio ou automutilação, abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado.

Dino seguiu o voto dos ministros e acompanhou a tese de Barroso, defendendo uma mediação. Segundo o ministro, é necessário ampliar a responsabilidade das plataformas.

Para ele, a regra deve ser possibilidade de punição caso não se exclua postagem a partir de uma notificação de um usuário, que seria extrajudicial. A exceção ficaria para casos de alegações de ofensas e crimes contra a honra, em que a plataforma só poderia ser responsabilizada caso descumpra decisão da Justiça para excluir determinado conteúdo.

André Mendonça defendeu manter artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ele foi o único até agora a defender a manutenção do artigo como está, entendendo que ele é constitucional, e propôs a tese mais branda para as plataformas de redes sociais por conteúdos postados por terceiros.

Para Mendonça, a remoção de perfis nas redes sociais deve ser considerada inconstitucional. Ele entende que a medida só poderia ocorrer em casos de perfis que o próprio usuário afirme que seja falso ou que seja comprovadamente um robô. Nenhum dos outros ministros havia apresentado uma tese específica para proibir remoções de perfis até agora.

Sem responsabilização das plataformas pelo conteúdo ofensivo. "Excetuados os casos expressamente autorizados em lei, as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas pela ausência de remoção de conteúdo veiculado por terceiro, ainda que posteriormente qualificado como ofensivo pelo Poder Judiciário", disse Mendonça.