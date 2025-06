Solteira, Marquezine fala de relacionamentos: 'Não desisti do amor'

Bruna Marquezine, 29, prestigiou Sasha Meneghel, 26, em desfile da Mondepars, hoje, e falou como enxerga as amizades e os relacionamentos amorosos.

O que aconteceu

Recém-solteira, a atriz deixou claro que nenhum relacionamento amoroso fica acima dos amigos. "Não que eu tenha desistido do amor romântico, de um parceiro, relacionamento... não achem isso. Mas eu sinto que meu grande amor são meus amigos e meu trabalho. Ninguém compete com eles.", disse em entrevista à Glamour.

Amiga de Sasha desde a infância, Marquezine refletiu sobre suas amizades. "Eu sou uma pessoa afortunada por conta das minhas amizades. Trago comigo amizades da época de escola, até de antes e vejo o quanto é difícil fazermos amizades sólidas, de pessoas que conseguem estar próximas e com todas as mudanças da vida. Me sinto muito privilegiada pelas minhas amizades."

Bruna Marquezine confirmou o término de seu relacionamento com João Guilherme em fevereiro. Assumidos desde junho de 2024, as especulações sobre o ex-casal começaram em 2023.