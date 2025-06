Sertanejo Léo mostra cicatrizes após ter rosto atingido por chamas durante show

O cantor sertanejo Léo, da dupla com Raphael, que recentemente foi atingido por chamas durante um show no interior de São Paulo, mostrou as cicatrizes deixadas pelo acidente.

Nos stories de seu perfil no Instagram, ele exibiu nesta terça-feira, 10, as marcas na pálpebra, na bochecha e no nariz. Os ferimentos, no entanto, não foram graves, e o cantor garantiu que está bem.

"Tá todo mundo preocupado para ver como tá minha cara... Tá aí. Tá de boa", tranquilizou ele, ao mostrar as cicatrizes.

O acidente

O acidente com o cantor foi causado por um aparelho de pirotecnia, durante uma apresentação da dupla Léo e Raphael na cidade de Pontal, em São Paulo.

"Nós trocamos as máquinas de fogo, elas não estavam funcionando. Eu estava até zoando na comunicação com a turma que as máquinas não estavam funcionando. Aí funcionou, na hora que eu menos esperava", contou Léo.

Léo e Raphael formam uma dupla sertaneja ativa desde 2015, com sucessos como Os Menino da Pecuária, cujo videoclipe possui mais de 128 milhões de visualizações no YouTube.