Sergio Mallandro revela que enviou flores de cemitério para ex-esposa

Sérgio Mallandro, 69, admitiu que enviava flores de um cemitério para sua ex-esposa, Mary Mallandro.

O que aconteceu

Mallandro contou que na época estava iniciando o relacionamento com Mary, não tinha dinheiro para as flores, por isso enviava direto do cemitério. "Eu era duro e tinha um amigo que era coveiro e eu falava para ele: 'irmão, pega umas flores aí, que eu não tenho dinheiro, e vou dar para uma gata que me apaixonei'", explicou no podcast Papagaio Falante, que ele mesmo comanda.

Humorista destacou que um dia o coveiro enviou as flores com a faixa de pêsames, e Mary descobriu. "E eu mandava umas flores para a Mary, só que um dia o imbecil [do coveiro] mandou as flores com a faixa 'saudades da família Peixoto'. Aí acabou o encanto".

Mary, que participou do podcast, chamou a atitude do ex-marido de "cara de pau". "Todo dia chegava as flores mais lindas do mundo lá em casa. Aí eu ficava 'meu Deus, que homem é esse, vai ser meu príncipe'. Certo dia chegou um monte de orquídeas, aí quando eu puxo vem um papel enorme, fui ler 'saudades eternas, família Peixoto'. Cara de pau, ele mandava flores do cemitério para tentar me comer".

Sergio Mallandro e Mary foram casados nos anos 1980. Juntos, eles são pais de Sérgio Tadeu.