Afastado? SBT esclarece situação de Macedão da Chinelada no Tá na Hora

Felipe Macedo, conhecido como Macedão da Chinelada, 36, não foi afastado do comando do Tá Na Hora. A informação é manifestação oficial do SBT para Splash.

O que aconteceu

Em contato com a reportagem, a emissora de Silvio Santos (1930-2024) explicou que o apresentador apenas teve uma experiência no Tá no Ar. Enquanto não há a transição para o Aqui Agora, Dani Brandi segue solo no comando do jornalístico vespertino.

Ele só teve uma participação no Tá na Hora. O jornal ficará só com a Dani Brandi no comando.

SBT, em resposta para Splash sobre o futuro de Macedão da Chinelada

Felipe Macedo fez a sua estreia no Tá na Hora no último dia 5 de junho. Ele "invadiu" o jornalístico apresentado por Dani Brandi fazendo brincadeiras e dizendo estar "um pouco" ansioso para transição do telejornal para o Aqui Agora.

Macedão retornou no dia seguinte ao jornalístico vespertino do SBT e fez participação com brincadeiras e piadas. Nas redes sociais, a emissora mencionou a ida do apresentadora ao telejornal como "convidado especial".

Já no dia 9 de junho, o apresentador surgiu no início do Tá na Hora, ao lado de Dani Brandi, numa espécie de "piloto oficial" para o Aqui Agora. Eles foram anunciados como apresentadores do famoso jornalístico no lançamento da grade de programação de 2025 do SBT.

Macedão da Chinelada está oficialmente no #TaNaHoraSBT com Dani Brandi até a estreia do #AquiAgora, que não tem data oficial ainda. pic.twitter.com/a5zJvJlO4E -- Brenno (@brenno__moura) June 9, 2025

Entretanto, o desempenho de Macedão no telejornal gerou grande repercussão negativa nas redes sociais. O estilo bonachão foi classificado como "fora de tom" no comparativo ao perfil de apresentação de Dani Brandi.

Macedão da Chinelada está me causando uma certa afiliação ao não deixar Dani Brandi falar, e ficar DE PIADAS em um jornal sério. #TaNaHoraSBT pic.twitter.com/QDUdC8hejx -- Brenno (@brenno__moura) June 9, 2025

Ontem, dia 10 de junho, Macedão não retornou ao Tá na Hora e surgiram boatos de que o SBT havia decidido pelo seu afastamento — até mesmo colocando em xeque a estreia do Aqui Agora. Entretanto, o canal, em sua manifestação oficial, informou que a aparição no jornalístico foi apenas uma participação.

Felipe Macedo ficou conhecido como Macedão da Chinelada na Rede Massa, em Londrina, afiliada do SBT no Paraná. Ele ganhou repercussão pelo estilo irreverente e ao famoso meme da "chinelada", que virou marca registrada de seus programas, e se tornou aposta do SBT para tentar grande aproximação com o público.

E o Aqui Agora? O jornalístico estava previsto para lançamento no dia 2 de junho. Splash questionou o SBT sobre a data de estreia do jornalístico e ouviu que ainda "não há uma definição".