Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 12 a 21/6

Marco Aurélio comenta o desejo de adotar Sarita. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quinta-feira, 12 de junho

César ameaça deixar Maria de Fátima. Marco Aurélio comenta com Leila que pensa em adotar Sarita. Sardinha alerta Renato sobre o excesso de trabalho. Renato decide deixar o apartamento de Marco Aurélio, que convida Leila para morar com ele. Lucimar pede emprego a Raquel e Poliana no restaurante. Ivan se surpreende ao saber que Afonso está namorando Maria de Fátima. Eugênio fica intrigado com a troca de olhares entre Maria de Fátima e Marina. Aldeíde compra uma bebê reborn com César e Olavo. Bruno diz a Heleninha que gostava de Raquel. Laudelino fica encantado com Aldeíde. Renato passa mal e acaba desmaiando no chão da agência.

Sexta-feira, 13 de junho

Marieta e Suzana chamam uma ambulância para levar Renato ao hospital. Aldeíde pede a Poliana para dar o número de seu celular a Laudelino. Santiago convida Raquel para a inauguração de seu empreendimento. Marco Aurélio revela a Renato que se casará com Leila. Celina avisa a Heleninha que Renato está internado. Heleninha nota que Ivan fica impactado ao observar Raquel com Santiago. Laudelino convida Aldeíde para viajar a Portugal com ele. Heleninha consegue evitar a bebida. Eugênio desconfia de Marina. César tenta beijar Maria de Fátima, que disfarça ao ver Igor.

Sábado, 14 de junho

Maria de Fátima finge para Igor que César a persegue por não se conformar com o término do relacionamento. Solange avisa a Renato que ele terá de se afastar do trabalho por um tempo. Ivan critica Leila por namorar Marco Aurélio. Afonso estranha Mário Sérgio, e Maria de Fátima não gosta. Daniela e Luciano se encantam um pelo outro. Aldeíde dá sua boneca reborn para uma menina. Ivan controla o ciúme ao ver Raquel com Santiago. Raquel fica abalada com a presença de Heleninha no samba. Heleninha bebe ao ver Ivan olhando para Raquel. Heleninha e Raquel se enfrentam.

Segunda-feira, 16 de junho

Raquel e Heleninha se enfrentam. Estebán convida Celina para uma viagem à Espanha. Lucimar se arrepende de ter ficado com Vasco. O médico avisa a Renato que ele deve mudar o estilo de vida. Heleninha repreende Odete por ter ido ao consultório de Ana questionar seu tratamento. Renato recebe alta. Consuêlo ajuda Vasco a organizar seus planos de vida. Afonso convida Maria de Fátima para ir à exposição de Celina. Odete decide levar Walter para a exposição da irmã. Maria de Fátima provoca um clima constrangedor entre Afonso e Solange. Odete se incomoda com o sucesso de Celina.

Terça-feira, 17 de junho

Odete provoca Celina. Sardinha desconfia do clima entre Solange e Renato. Maria de Fátima conta para Raquel que está com Afonso. Laís fica surpresa com a chegada de Marco Aurélio na pousada para ver Sarita. César tira dinheiro da conta de Maria de Fátima. Laís pede ajuda a Raquel, por conta do interesse de Marco Aurélio em ficar com a guarda de Sarita. Renato avisa aos funcionários que Solange assumirá a diretoria interina da Tomorrow. Marco Aurélio fica sabendo que Maria de Fátima é filha de Raquel e pede à jovem que vá a Paraty. Solange e Renato ficam juntos. Marco Aurélio explica a Maria de Fátima o que deseja dela.

Quarta-feira, 18 de junho

Maria de Fátima diz a Marco Aurélio que irá ajudá-lo, mas que o executivo ficará lhe devendo um favor. Eunice e Ivan não aprovam o novo emprego de Bartolomeu. Raquel ameaça César, achando que ele está perseguindo Maria de Fátima. Heleninha sugere que Renato faça uma entrevista de trabalho para contratar Bartolomeu. Maria de Fátima pega o código do cofre da pousada que Laís passou para Raquel. Dalva pede que Poliana a acompanhe em um evento de família. Maria de Fátima consegue os documentos de Marco Aurélio.

Quinta-feira, 19 de junho

Leila estranha a presença de Maria de Fátima no escritório de Marco Aurélio. Walter recebe uma ligação e disfarça sua tensão para Odete. Celina comenta com Afonso sobre sua preocupação com Heleninha. Odete insinua que Celina não poderá viajar com Estéban. Dona Lu se preocupa com o passeio de barco de Laís. Dalva fica arrasada quando Poliana decide não acompanhá-la ao casamento. Dona Lu liga para Raquel e avisa que Laís está desaparecida. Odete decide arcar com os custos do pai de Walter, que está internado em uma clínica de repouso. Marco Aurélio leva Sarita para o Rio depois que descobre o sumiço de Laís. Marco Aurélio afirma a Leila que Sarita não deixará mais sua casa.

Sexta-feira, 20 de junho

Marco Aurélio pede a Leila que se mude para sua casa com Bruno. Odete pede ajuda a Maria de Fátima no seu plano para impedir Celina de viajar. Leila e Bruno se mudam para a casa de Marco Aurélio. Ivan fica preocupado com a mudança de Bruno. Laís exige que Marco Aurélio lhe devolva Sarita, e se desespera ao não encontrar os documentos da filha. Eugênio tenta convencer Celina a ir ao jantar de Estéban e deixar Heleninha em casa. Celina se desespera ao ver que Heleninha se trancou no quarto e não resistiu à bebida. Odete fica satisfeita ao perceber que seu plano deu certo.

Sábado, 21 de junho

Estéban fica decepcionado ao saber que Celina não irá para seu jantar. Celina se convence de que não deve viajar com Estéban e deixar a sobrinha sozinha. Maria de Fátima se enfurece ao descobrir que César roubou dinheiro de sua conta. Consuêlo avisa a Jarbas que a mãe dele, Mariúche, não poderá ficar na casa da família. Laís decide ir para o Rio pegar Sarita. Heleninha pede desculpas a Celina. Laís descobre que foi Maria de Fátima quem pegou os documentos de Sarita. Raquel pressiona Maria de Fátima a dizer como ela teve coragem de roubar para prejudicar uma criança.