Rapper Silentó é condenado a 30 anos de prisão por matar seu primo

Richard Lamar "Ricky" Hawk, mais conhecido como Silentó, foi condenado a 30 anos de prisão.

O que aconteceu

Conhecido pela música "Watch Me (Whip/Nae Nae)", o rapper foi condenado por matar a tiros seu primo em 2021. Frederick Rooks III foi encontrado pela polícia do Condado de DeKalb sofrendo com vários ferimentos de bala.

Silentó se declarou culpado de homicídio culposo voluntário, agressão agravada e possa de arma de fogo. Ele ainda foi condenado por ocultar a morte de outra pessoa, já que câmeras de segurança flagraram ele fugindo em um BMW branco.

Na época do crime, o rapper só confessou o assassinato dez dias depois. Ele atribuiu parte da culpa a uma grave crise de saúde mental que sofria desde a infância.