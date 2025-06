Por que o celular demora tanto para carregar no carro?

A porta USB que fica no painel de controle dos carros costuma ser usada para carregar a bateria dos celulares naqueles momentos de emergência. Porém, esse processo é bem lento.

Se você estiver usando o GPS, por exemplo, a porcentagem muitas vezes parece nem mudar. Mas por que isso acontece?

Bom, essa demora na recarga do celular ocorre, pois corrente de energia, medida em amperes, é bem baixa nas portas USB dos veículos, elas não passam de 0,5A, de acordo com testes do site How-To Geek.

Um carregador padrão de celular (sem a tecnologia turbo) fornece ao aparelho uma média de 0,8A e 1A (ampere) durante uma recarga tradicional na tomada, enquanto os modelos mais rápidos de carregadores chegam a transferir 1,6A de corrente.

Bateria do carro já tem trabalho demais

As portas USB foram integradas aos carros com a principal função de conectar os smartphones aos sistemas de entretenimento do veículo, e não necessariamente para suprir suas baterias.

O sistema elétrico do carro, formado basicamente por bateria e alternador, também já possui "muitas responsabilidades", digamos assim.

A bateria do veículo, por exemplo, tem a função de alimentar sistemas eletrônicos como faróis e rádio quando o carro está desligado. Ela também é a responsável por movimentar o motor de arranque e alimentar o sistema de injeção eletrônica quando ele está em funcionamento.

Ao alternador, cabe converter energia cinética, proveniente do giro do motor, em elétrica. Com isso, ele recarrega a bateria e também alimenta sistemas elétricos do carro quando ele está em funcionamento.

Existe um jeito para acelerar recarga do celular

Se você tem um carro mais antigo, que ainda possui aquela entrada conhecida como acendedor de cigarro, você pode usá-la para acelerar a recarga da bateria do seu telefone.

Carregadores de USB para carros podem ser uma alternativa melhor à entrada do carro em si Imagem: Reprodução

Usando um adaptador, os carregadores compatíveis com ela conseguem puxar uma corrente elétrica maior do veículo.

Vale ainda destacar que há carros que mantêm a entrada UBS funcionando mesmo quando o motor está desligado, numa espécie de "stand-by".

Mas aqui vale o alerta: carregar o celular no carro nessa condição —ou deixar o rádio ligado, por exemplo— tende a desgastar o sistema elétrico do veículo mais rapidamente.

Por isso, fique de olho no tempo em que a bateria do carro funciona com o motor desligado ou você corre o risco de o carro não ligar quando você mais precisar.