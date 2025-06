'Absurdo e engraçado'; o que descobrimos sobre final de 'Garota do Momento'

"Garota do Momento" (Globo) chega ao fim no dia 27 de junho, sendo substituída por "Êta Mundo Melhor". Splash visitou o set de gravação da atual novela das seis e acompanhou as filmagens de uma cena dos últimos capítulos.

Bia é pressionada por Clarice

Na cena que assistimos, Clarice (Carol Castro) e Bia (Maisa) terão uma grave discussão. A sequência deve ir ao ar no próximo sábado (14).

A gente tem muitas sequências, até essa, agora, que a gente gravou, às vezes tem aqui uma atitude, ou uma palavra ou outra, ou eu deixar de chamar ela de filha, eu não chamei ela de filha, não chamei, pra mostrar mesmo que é um momento de muita dor ali, ela realmente tentou acreditar na Bia e ela assume depois que foi conivente, que ficou cega, que foi muito burra em ter acreditado na palavra da Bia, por medo da situação de saúde dela.

Carol Castro sobre a cena para Splash

Arrependida dos golpes que aplicou, a vilã escreve uma carta confessando que trocou o valioso colar Mystique, com a intenção de incriminar Beatriz (Duda Santos). Antes do embarque, Ronaldo (João Vitor Silva) encontra a carta por acaso, descobre o envolvimento da namorada e, revoltado, a confronta, rasgando as passagens de avião.

O publicitário entrega a carta a Clarice, que fica ainda mais decepcionada com a filha. Determinada a corrigir a situação, a dona da Magnifique dá uma bronca dura em Bia e a obriga a confessar tudo ao delegado.

Atores prometem um 'final surpreendente'

Nos bastidores das gravações, Splash conversou com Cauê Campos, o Basílio; Carol Castro, a Clarice; e com João Vitor Silva, o Ronaldo. Com humor, Cauê nos revelou que sequer lê os roteiros com antecedência e não teria como dar muitos spoilers. "Sou uma péssima pessoa pra spoiler. Leio na hora. Tenho memória de peixe", disse ele aos risos.

Ainda assim, o ator garante que o final de Basílio será "surpreendente e engraçado", que lhe arrancou risadas durante a leitura. "Eu dei uma lida em algumas coisas futuras porque eu sou fofoqueiro [...] Acho que Basílio vai surpreender, assim, num lugar absurdo. Eu li o último capítulo de Basílio e eu confesso que eu ri muito. É um final surpreendente. Acho que não só para ele, mas para muitos personagens que vão estar com ele ali naquele final. E eu acho que a novela, no geral, vai terminar de maneira bem bonita", revelou.

Basílio (Cauê Campos) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Interpretando Clarice, Carol Castro viveu talvez o papel mais intenso de sua trajetória. Ela revela que participou ativamente da transformação visual e simbólica da personagem, especialmente a partir do capítulo em que Clarice começa a resgatar sua verdadeira identidade. "Fui diminuindo aos poucos a maquiagem, mudando o cabelo, trocando os vestidos por calças e saias de linho. Era a artista renascendo por baixo daquela dama da alta sociedade que haviam criado", conta.

Entre as cenas mais desafiadoras, ela cita momentos de forte carga emocional, como o revelação de Beatriz (Duda Santos) era sua filha e o surto psiquiátrico na clínica. Carol também fala sobre o desgaste físico causado pelo papel. "A pele estourando, dores musculares, dores de cabeça. Meu corpo sentiu tudo. O cérebro não sabe que é ficção."

Apesar das críticas que Clarice recebeu nas redes sociais, especialmente por demonstrar amor pelas duas filhas, mesmo Bia sendo uma vilã, Carol diz que compreende as reações e tenta defender a personagem sempre que possível. "Quando disse que ela ama as duas igual, fui muito atacada. Mas entendo. A novela é viva, e o público reage com o coração."

Clarice (Carol Castro) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

O par romântico do personagem de João Vitor Silva com Maisa é um dos focos da reta final. "Acho que ela está descobrindo que o Ronaldo é o amor real dela. O Beto é uma obsessão. Mas o Ronaldo sempre esteve do lado dela."

O público continua debatendo nas redes, e João se mostra torcedor convicto por um dos lados: "Torço pela felicidade do Ronaldo, e acho que essa felicidade é com a Bia."

João também destaca o entrosamento com o núcleo familiar da trama. "Essa família Sobral é um presente. Eu vibro assistindo as cenas dos meus colegas. E a gente foi ficando parecido mesmo, por convivência, admiração. Foi um núcleo que eu queria que virasse série."