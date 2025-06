Morre Brian Wilson, líder dos Beach Boys, aos 82 anos

Brian Wilson, lenda da música e líder do grupo Beach Boys, morreu aos 82 anos. A informação foi confirmada pela família em uma publicação nas redes sociais, sem confirmar a data da morte.

"É com o coração partido que informamos que o nosso amado pai Brian Wilson faleceu. Estamos sem palavras neste momento. Por favor respeite nossa privacidade neste momento de luto", diz a mensagem da família.

Brian Wilson tinha sete filhos com três mulheres diferentes. Com sua última esposa, Melinda Ledbetter, com quem ficou por 28 anos, ele adotou cinco deles. Melinda morreu em janeiro do ano passado. Meses depois, o cantor foi diagnosticado com demência.

"Brian Wilson foi a cara da juventude americana do início dos anos 1960, é a definição perfeita do termo 'alma torturada'", escreveu o colunista Sérgio Martins no Estadão na época do diagnóstico da doença do artista.

"Desde cedo, foi atormentado por vozes que duvidavam de seu talento e diziam que ele tinha de se matar. Passou décadas à base de remédios até que, em maio passado, foi diagnosticado com demência e colocado sob cuidados dos filhos e empresários", analisou Martins.

Os Beach Boys foram fundados em 1961 na Califórnia, Estados Unidos. O álbum Pet Sounds, de 1966, foi listado por várias publicações como um dos álbuns mais influentes da história da música. A banda foi incluída no Hall da Fama do Rock em 1988.

A excelência do disco, idealizado integralmente por Wilson, se deve uma a combinação de fatores que incluem a complexidade de suas harmonias vocais, a riqueza e a inovação instrumental, e a profundidade emocional de suas letras, que exploravam temas como amor e perda. Os arranjos contaram com uma variedade de instrumentos e elementos de jazz e música clássica.

O álbum também influenciou os Beatles a criarem Sgt. Pepper's (1967), considerada a maior obra-prima da música pop. Paul McCartney já afirmou diversas vezes que sua canção favorita é God Only Knows, um dos maiores hits do Pet Sounds.

A vida de Wilson foi retratada em Love & Mercy (2014), cinebiografia dirigida por Bill Pohlad. O filme se destaca por sua abordagem inovadora, alternando entre duas fases distintas da vida de Wilson: sua juventude nos anos 1960, interpretada por Paul Dano durante o período de criação de Pet Sounds, e sua vida mais madura nos anos 1980, interpretada por John Cusack, quando Wilson enfrenta desafios pessoais e de saúde mental.

Outros dois documentários recentes investigaram a trajetória do músico. The Beach Boys (2024; disponível no Disney+) é a visão do cineasta Frank Marshall e do documentarista Thom Zimny sobre a ascensão do grupo que Brian criou ao lado dos irmãos, Dennis e Carl, do primo Mike Love e do amigo Al Jardine - que temporariamente foi substituído por David Marks.

Em Long Promised Road (2021; disponível para aluguel na Amazon Prime), de Brent Wilson (sem parentesco), é um passeio do cantor com o jornalista Jason Fine pelos locais onde morou em Los Angeles. Há uma troca de ideias sobre a evolução da música do grupo, que evoluiu do iê-iê-iê para se tornar uma obra complexa.

Brian Wilson esteve apenas uma única vez no Brasil, em performance no Tim Festival, em 2004, realizado no Jockey Club, em São Paulo.