Maristela fica a um passo de ser presa na reta final de 'Garota do Momento'

Em cenas previstas para o capítulo de sábado (14), Maristela fica a um passo de ser presa na novela "Garota do Momento" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após discussão com Clarice (Carol Castro), Bia (Maisa) é obrigada a confessar a verdade sobre o roubo do colar para inocentar Beatriz (Duda Santos). Na delegacia, a jovem detalha como planejou a troca dos colares e afirma ter entregue a joia verdadeira a Maristela (Lilia Cabral).

O delegado vai até a Perfumaria Carioca. No local, ele encontra o colar no cofre do escritório.

Maristela se surpreende com a descoberta já que a joia não estava mais em sua posse. O que ela não imagina é que Zélia (Letícia Colin) e Basílio (Cauê Campos) foram os responsáveis por incriminá-la.

Maristela (Lilia Cabral) fica na mira do delegado em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.