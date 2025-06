Macedão diz que pediu ao SBT para sair do Tá na Hora: 'Não tava à vontade'

Felipe Macedo, conhecido como Macedão da Chinelada, 36, revelou que pediu ao SBT para sair do Tá na Hora. Contratado para apresentar o Aqui Agora, o apresentador disse que a participação no jornal foi uma forma de não ficar parado, mas decidiu pedir o afastamento por não estar à vontade e ser alvo de críticas nas redes sociais.

O que aconteceu

Macedão da Chinelada afirmou que a participação no Tá na Hora foi uma ideia do SBT para não ficar sem trabalhar enquanto não há definição sobre a estreia do Aqui Agora. "A Dani Brandi participaria da edição do Aqui Agora e como houve a postergação da data de estreia [do telejornal], a gente pensou em compor algumas vezes o Tá na Hora. Então, a gente compôs na quinta, sexta e na segunda-feira. Na segunda, como teve um giro na grade, isso é normal, toda vez que a grade muda, as pessoas demoram a se acostumar com a grade", disse ele, em entrevista ao Diário da Massa, da Massa FM.

Aí, na segunda-feira, quando apareço lá ao lado da Dani Brandi, a internet veio ao chão. Todo mundo dizia que era culpa do Macedão de tudo, da audiência, do formato. Aí, eu levei chinelada de todo mundo, apanhei. Tava mais desnorteado que surdo em bingo.

Macedão da Chinelada

Apresentador crê que o estilo popular causou "choque" no público que estava acostumado com o perfil sério da companheira Dani Brandi. "A gente que tem um jornalismo mais popular e trabalha com outras linguagens é normal isso acontecer. Quando eu cheguei, de fato, pro horário, foi um choque, porque o Tá na Hora vinha seguindo com a Dani Brandi e, de repente, aparece o Macedão lá no meio, com outro ritmo e outro formato. O povo que gostava da Dani Brandi ficou bravo e dou razão".

Aí, a internet começa com a sagacidade da maldade. Eles fazem barulho, são 6, 7 que fazem barulho e aquilo circula de uma forma. Infelizmente, com notícias mentirosas, porque "ah, o Macedão foi afastado no segundo dia" e o "Macedão foi demitido". Não, tô contratado pelo menos até agora e assim prefiro e espero ficar contratado.

Felipe esclareceu que não retornou ao telejornal, na última terça-feira (10), após pedir ao SBT para não atuar mais no programa. "A única coisa que aconteceu foi que olhando aquele formato, não fazia sentido o Macedão estar ali ao lado da Dani Brandi, até porque o programa já havia sido reduzido com essa grade pra apenas uma hora. Então, o que aconteceu? Eu mesmo cheguei pra diretoria do SBT e [falei que] não estava à vontade ali".

Não tem nada a ver com Dani Brandi, nem nada, era um formato de jornal na qual eu não deveria estar ali naquele momento. A intenção do SBT foi boa no sentido de 'ele está aqui e vamos pôr ele pra fazer alguma coisa até o Aqui Agora'. Acabou que destoou um pouco o tom e a internet veio em peso. Gente, foi meu primeiro dia e não dá pra tirar conclusão de quem é o Macedão com um dia.

Macedão aproveitou para cutucar os críticos ao lembrar que seu ex-chefe, o apresentador Ratinho, estava feliz com seu trabalho na Rede Massa. "Com a internet tudo ficou muito imediato. Eles queriam que eu fosse no primeiro dia e ganhasse da Globo? Não dá. Em Londrina, eu demorei 3 anos pra passar a Globo e o Ratinho estava feliz comigo lá. Um dia não dá. Foi isso e tá tudo bem. Não tem briga de bastidor."

Questionado sobre a data de estreia do Aqui Agora, Felipe Macedo informou que o SBT colocou o produto que nem foi ao ar para "passar por reformulações". "O Aqui Agora, de fato, iria ter o lançamento no dia 9. A gente estava com o produto pronto, mas ele vai passar por algumas reformulações. A estreia ainda está indeterminada. Talvez tenha até mais apresentadores."