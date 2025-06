Leo Lins chama Marcos Mion de 'boneco de ventríloquo': 'Um homem castrado'

Leo Lins usou o Instagram na tarde de hoje para falar sobre ataques que Marcos Mion vem recebendo por, supostamente, apoiar o humorista condenado a oito anos de prisão.

O que aconteceu

Em publicação, Leo Lins escreveu: "Estão atacando o Marcos Mion achando que ele me defendeu. Vim aqui esclarecer: Mion nunca esteve do meu lado. Ele defendeu a liberdade de expressão. Aí a militância apertou, ele me xingou e defendeu o contrato com as marcas". O humorista continuou e disse entender que "muitos nem tiveram essa coragem que ele teve por 3 minutos."

Ainda falando de Mion, Lins falou que o apresentador já deixou claro acreditar que humorista fala "um monte de m...". "Prefiro falar as m... que eu quero do que ser um boneco de ventríloquo com uma empresa enfiando a mão no meu rabo e mexendo minha boca pra eu falar o que ela quer."

Leo Lins se defendeu dizendo nunca ter falado de Romeu, filho de Mion que tem autismo. "Outra coisa: nunca falei do seu filho. Você sabe o que houve, a gente conversou em privado, na época em que chegaram até a ameaçar meus pais. Te disse que sou contra essa militância de coerção agressiva. Talvez tenha esquecido.. ao sugerir que alguém vai me dar um soco na boca. Ainda bem não falou isso em tom de piada. Se não, podia ser visto como incentivo à violência."

Da minha parte nunca tive problemas com você nem ia falar nada. Você foi um cara gentil quando trabalhamos juntos. Mas começou a me bater publicamente, já não foi 1, nem 2, nem 3... Você era um cara de personalidade. Mas, virou um homem castrado, que abana o rabo e ganha biscoito de militância.

Leo Lins, no Instagram

Por fim, Leo Lins postou foto uma charge de Marcos Mion. Veja abaixo.