Khaby Lame, detido por imigração nos EUA, vai ao jogo do Brasil em SP

O tiktoker Khaby Lame, 25, detido pela polícia de imigração nos EUA, foi ao jogo do Brasil. Ontem ele estava em Paulínia, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Khaby postou um story no jogo. Ele focou em Raphinha e Martinelli.

Story de Khaby Lame Imagem: Reprodução/Instagram

Ontem, Khaby postou um story em Paulínia, no interior de São Paulo. Na foto, ele aparecia com o jogador brasileiro Emerson Royal, do AC Milan.

Khaby Lame postou um story em Paulínia, no interior de São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram

Em outra publicação, o tiktoker apareceu jogando basquete. O post, feito pelo empresário Kaique Ferreira, mostrava Khaby jogando contra Emerson Royal.

Após ser detido nos EUA, Khaby deixou o país "voluntariamente". Ele estava nos Estados Unidos desde o dia 30 de abril, e no início de maio esteve em Nova York para participar do Met Gala — um dos principais eventos do mundo da moda.

Khaby Lame no Met Gala 2025 Imagem: Jamie McCarthy/Getty Images

Denunciado por influencer ligado a Trump

Khaby Lame tem a conta mais seguida do TikTok. Sem dizer uma palavra, ele debocha de tutoriais complexos mostrando formas mais simples de executar as mesmas ações.

Ele nasceu no Senegal e é naturalizado italiano. Khaby mora no país europeu desde que tinha um ano de vida.

O influenciador foi denunciado às autoridades de imigração dos Estados Unidos. Bo Loudon, apontado como melhor amigo do filho do presidente Donald Trump, foi quem fez a denúncia e nas redes sociais descreveu Khaby como "estrela do TikTok de extrema-esquerda".

Muçulmano, Khaby casou-se com Wendy Thembelihle Juel em 2023, mas eles se separaram em maio de 2024. Além de influenciador, ele é embaixador da boa vontade da Unicef, e segundo a agência ANSA, participaria de um evento beneficente nos Estados Unidos no último domingo.