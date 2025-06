Governo alega proteção a menor de 16 anos e muda idade para usar Instagram

O governo federal reclassificou a idade mínima para usar o Instagram, rede social controlada pela Meta, que passou de 14 para 16 anos.

O que aconteceu

Governo alegou maior proteção a crianças e adolescentes, que estão suscetíveis a conteúdo de "drogas, sexo explícito e violência extrema" na plataforma. A decisão é da Secretaria Nacional de Justiça, órgão ligado ao Ministério da Justiça, publicada no Diário Oficial da União hoje.

Recomendação etária para usar a plataforma deve constar nas lojas de aplicativos nos smartphones. No Google Play a classificação etária já foi alterada em conformidade com a nova decisão do governo. A App Store, da Apple, ainda não atualizou sua recomendação, que permanece de 14 anos.

Ministério da Justiça justifica que foram localizados conteúdos "díspares" em relação à classificação que estava em vigor até então, que era de 14 anos. Segundo a pasta, uma nota técnica identificou que a rede social apresenta conteúdo com "tendências mais elevadas de classificação", como, por exemplo:

Morte intencional (14);

Mutilação (16);

Crueldade (18);

Nudez (14);

Erotização (14);

Relação sexual intensa (16);

Situação sexual complexa ou de forte impacto (18);

Sexo explícito (18);

Consumo de droga ilícita (16).

Governo afirma que a alteração da classificação indicativa "preserva a liberdade de expressão" na internet. Ainda, ressaltou que a medida também foi necessária para a "proteção de crianças e adolescentes", que serão preservados da "exibição de conteúdos inadequados ao seu desenvolvimento psíquico".

Decisão do Ministério da Justiça não impede que menores de 16 anos tenham acesso ao Instagram. No entanto, a pasta reforça que a classificação etária é fundamental para que os pais ou responsáveis pelos menores façam o controle do uso dessas plataformas de forma adequada à idade de seus protegidos.

Meta disse usar "ferramentas e recursos para proteger adolescentes" em suas plataformas. Por meio de nota, a empresa afirmou restringir "a recomendação de conteúdos sensíveis a adolescentes no Instagram".

A metodologia do Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro não leva em consideração nenhuma medida de proteção que as plataformas oferecem e o Ministério da Justiça está reavaliando o processo de classificação indicativa por meio de uma consulta pública, na qual estamos comprometidos em participar ativamente.

-- Meta em nota à imprensa

Facebook, que também é controlado pela Meta, já recomenda a plataforma para maiores de 16 anos. O TikTok tem classificação etária a partir de 14 anos, enquanto o X, que permite conteúdo explícito, é recomendado para maiores de 18 anos.