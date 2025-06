'Garota do Momento': Bia escolhe a pior pessoa para revelar segredo macabro

Nesta quarta-feira (11), em "Garota do Momento" (Globo), Bia e Ronaldo declaram seu amor. Em seguida, a filha de Juliano comunica a Clarice que viajará com Ronaldo.

Mais tarde, Clarice afirma não acreditar na inocência da filha de criação no caso do roubo do colar. Enquanto isso, Bia decide confessar a Zélia que trocou os colares para incriminar Beatriz. Logo após, Zélia descobre que o colar Mystique esteve com Coralina.

Zélia (Letícia Colin) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Ainda neste capítulo: Clarice cuida dos machucados de Gregório. Lígia decide patrocinar o filme de Beto. Topete sugere a Eugênia investigar o passado de Mariana. Clarice recebe ligações misteriosas e acredita estar em perigo.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.