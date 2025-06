Futuro marido de Aldeíde surge em 'Vale Tudo' e muda a vida de Raquel

No capítulo desta quarta-feira (11) em "Vale Tudo" (Globo), Laudelino, o cliente do restaurante, revela a Raquel e Poliana que deseja se aposentar e vender a sua empresa de catering para os sócios do restaurante da hípica.

Em 1988, Laudelino surgiu na trama para fazer negócio com Raquel e Poliana, mas também se apaixonou por Aldeíde. Os dois se casam na primeira versão, mas o ricaço morre antes do fim, deixando sua herança para a eposa.

Poliana (Matheus Nachtergaele) e Raquel (Taís Araújo) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda neste capítulo: Solange diz para Mário Sérgio que sua relação com Afonso acabou. Celina e Estéban fecham com a Tomorrow as fotos e vídeos da exposição. Laís, Sarita, Marco Aurélio e Tiago participam de uma homenagem a Cecília, que segue em coma.

Odete convence Celina a ajudá-la a aproximar Maria de Fátima de Afonso. Heleninha e Tiago jantam na casa de Bartolomeu para conhecer a família de Ivan. Celina sugere que Afonso convide Maria de Fátima para treinar com ele. Mário Sérgio cuida de Solange, que adoece. Afonso pede Maria de Fátima em namoro.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.