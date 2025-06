Filho de David Beckham 'não quer contato' após briga na família, diz site

Brooklyn Beckham, 26, filho de Victoria e David Beckham, teria dito que não quer mais contato com a família.

O que aconteceu

O filho mais velho do casal teria se chateado após não ser informado sobre uma honraria que seu pai receberá. Segundo o portal Page Six, Brooklyn só descobriu pela imprensa que David receberá o título de cavaleiro pelo rei Charles III — um sonho de longa data.

Entretanto, pessoas próximas à família Beckham disseram que isso só aconteceu porque o jovem não responde às mensagens dos familiares. "Brooklyn disse a sua família que não quer contato e não responde aqueles que tentam se conectar com ele", revelou uma fonte ao site.

Outras testemunhas próximas a Brooklyn negaram a alegação. À publicação, eles disseram que o herdeiro do ex-jogador não pediu para cortar a comunicação com a família. "O foco de todos deveria ser na grande honraria a David Beckham", rebateram.

Brooklyn estaria dividido entre a família e sua esposa, Nicola. O casal não foi ao aniversário de David no início de maio, o que levantou os rumores de uma racha na família.

Uma fonte teria dito ao jornal Daily Mail que David e Victoria também "não suportam" a nora. Enquanto isso, o primogênito do casal já declarou publicamente que "sempre vai escolher" a esposa.

A confusão ficou ainda maior porque outro filho dos Beckham, Romeo, estava namorando Kim Turnbull, ex de Brooklyn. Os irmãos teriam parado de se falar, enquanto Brooklyn estava desconfiado das intenções da influenciadora. A história acabou com o fim do namoro de Romeo, confirmado no início de junho.