Elizabeth Hurley posa nua ao completar 60 anos: 'Traje de aniversário'

Atriz Elizabeth Hurley completou 60 anos e posou nua em suas redes sociais.

O que aconteceu

Modelo posou nua e celebrou seu aniversário. A publicação foi feita ontem em seu perfil no Instagram.

Estrela de "Austin Powers" exaltou sua jornada. "Feliz aniversário para mim! Este ano já foi uma jornada incrível. Me sentindo muito abençoada e grata por ter os melhores amigos e familiares do mundo. Foto tirada esta tarde, no meu traje de aniversário", destacou na legenda.

A postagem de Elizabeth Hurley rendeu elogios e parabenizações. "Parabéns, linda, inteligente e engraçada Elizabeth. Desejamos a você o melhor aniversário. Te amo", declarou Heidi Klum. "Rainha", pontuou outro. "Mulher linda", reforçou uma terceira.