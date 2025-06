Disney e Universal processam Midjourney por violação de direitos autorais

Por Dawn Chmielewski

LOS ANGELES (Reuters) - A Walt Disney e a Universal, da Comcast, abriram nesta quarta-feira um processo contra a Midjourney por violação de direitos autorais, chamando seu popular gerador de imagens com inteligência artificial de "poço sem fundo de plágio" pelo uso dos personagens mais conhecidos dos estúdios.

A ação, movida no tribunal distrital federal de Los Angeles, alega que a Midjourney pirateou os acervos das duas produtoras de Hollywood, criando e distribuindo, sem permissão, "inúmeras" cópias de personagens como Darth Vader, de "Star Wars", Elsa, de "Frozen", e os Minions, de "Meu Malvado Favorito".

Os porta-vozes da Midjourney não responderam de imediato a um pedido de comentário.

O vice-presidente executivo e diretor jurídico da Disney, Horacio Gutierrez, disse em um comunicado: "Acreditamos no potencial da tecnologia de IA e estamos otimistas quanto ao seu uso responsável como ferramenta para promover a criatividade humana, mas pirataria é pirataria, e o fato de ser feita por uma empresa de IA não a torna menos infratora".

A vice-presidente executiva e conselheira geral da NBCUniversal, Kim Harris, afirmou que a empresa está processando para "proteger o trabalho árduo de todos os artistas cujo trabalho nos diverte e inspira, e o investimento significativo que fazemos em nosso conteúdo".

Os estúdios alegam que a empresa de San Francisco ignorou seu pedido para parar de infringir seus direitos autorais ou, ao menos, implementar medidas tecnológicas para impedir a criação desses personagens gerados por IA.

Em vez disso, argumentam os estúdios, a Midjourney seguiu lançando novas versões de seu serviço de geração de imagens por IA, que exibem imagens infratoras de qualidade ainda maior.

A Midjourney recria imagens animadas a partir de uma solicitação escrita, ou prompt.

Na ação movida por sete entidades corporativas dos estúdios que possuem ou controlam os direitos autorais das várias unidades de filmes da Disney e da Universal Pictures, foram apresentados exemplos de animações da Midjourney com personagens da Disney, como o Yoda com um sabre de luz, Bart Simpson andando de skate, o Homem de Ferro, da Marvel, voando entre as nuvens e o Buzz Lightyear, da Pixar, levantando voo.

O gerador de imagens também recriou personagens da Universal, como o dragão de "Como Treinar o Seu Dragão", o ogro "Shrek" e Po de "Kung Fu Panda".

"Ao se apropriar das obras protegidas dos autores e depois distribuir imagens (e em breve vídeos) que claramente incorporam e copiam personagens famosos da Disney e da Universal -- sem investir um centavo em sua criação -- a Midjourney representa o típico oportunista de direitos autorais e um poço sem fundo de plágio", afirma o processo.

"A infração da Midjourney é deliberada e intencional", afirmou.

(Reportagem adicional de Blake Brittain em Washington)