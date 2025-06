Marquezine, Sabrina e mais famosos prestigiam desfile de Sasha Meneghel

Bruna Marquezine, Sabrina Sato e um time de famosos se reuniu para prestigiar o desfile da Mondepars, marca de Sasha Meneghel.

O que aconteceu

O evento aconteceu no Theatro Municipal de São Paulo. A coleção de inverno é inspirada no "mobiliário brasileiro" e no "modernismo dos anos 1960".

Xuxa, Junno, Marquezine, Sato, Camila Queiroz e Klebber Toledo acompanharam o desfile na primeira fileira. Luciano Szafir, pai de Sasha, também assistiu ao desfile.

A orquestra do desfile foi regida pelo maestro João Carlos Martins. Na passarela, o destaque foi a supermodelo veterana Carol Trentini, que já desfilou para marcas como Chanel, Versace, Dior, Louis Vuitton e foi angel da Victoria's Secret.

Klebber Toledo, Camila Queiroz, Bruna Marquezine, João Lucas, Xuxa, Junno e Sabrina Sato no desfile da marca de Sasha Meneghel Imagem: BrazilNews

Xuxa, João Carlos Martins e Sasha Meneghel no desfile da Mondepars Imagem: BrazilNews

Carol Trentini no desfile da Mondepars Imagem: BrazilNews

Ticiane Pinheiro, Mônica Martelli e Fernanda Paes Leme no desfile da Mondepars Imagem: BrazilNews

Nathalia Dill no desfile da Mondepars Imagem: Agnews

Luciano Szafir acompanhou desfile da Mondepars, marca de Sasha Meneghel Imagem: Agnews

Bruna Marquezine, João Lucas e Xuxa se emocionaram com o desfile da marca de Sasha Imagem: Agnews

Breno Ferreira acompanhou desfile da Mondepars Imagem: BrazilNews

Glória Kalil e Alexandre Herchcovitch acompanharam desfile de Sasha Meneghel Imagem: Agnews