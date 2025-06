Deolane Bezerra reclama sobre pedido de indiciamento em CPI das Bets

Deolane Bezerra, alvo da relatora da CPI das Bets, desabafou na noite da terça-feira, 10. Em um story em seu perfil no Instagram, a influenciadora criticou o relatório final da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que pede seu indiciamento, junto a outras 15 pessoas, por crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e contra o consumidor.

A influenciadora prometeu se pronunciar publicamente sobre o assunto na próxima terça-feira, 17, após a votação do relatório no Senado. Mesmo assim, já adiantou sua desaprovação com a situação e afirmou que trabalha dentro da legalidade.

"Indignada? Não estou. Talvez aprendi a conviver com esse preconceito estrutural assolado em um país em que uma mulher nunca pode nada, principalmente 'se meter' a fazer algo liderado por homens, que no presente caso foram isentos de uma propositura de indiciamento, não é?", escreveu Deolane.

Na sequência, ela disse que sua "luta é contra o sistema" e "contra quem usa a máquina do Judiciário para satisfazer interesses próprios".

"Eu sempre trabalhei dentro dos limites da lei, sempre declarei meus impostos e fui transparente nas minhas publicidades, diferente de muitos que estão por aí, livres e passando batido", completou Deolane.

Por fim, afirmou que pretende compreender melhor o caso junto ao público e concluiu: "A pessoa aqui não tem dom pra vítima!"

O indiciamento de Deolane

Deolane é alvo da relatora da CPI das Bets, assim como a influenciadora Virgínia Fonseca, além dos empresários de casas de apostas, como Fernando de Oliveira Lima, o Fernandin OIG, e José Daniel Carvalho Saturnino.

O relatório pede que as informações reunidas pela CPI sejam enviadas ao Ministério Público Federal (MPF), que poderá fazer uma investigação criminal contra os indiciados.

Soraya Thronicke apresentou o documento para a comissão, em uma das etapas finais do trabalho do colegiado.

A previsão é de que a análise colegiada do documento final ocorra na quinta, 12. O prazo para funcionamento da comissão termina no sábado, 14.

Alvo de uma investigação da Polícia Civil de Pernambuco, Deolane tem pedido de indiciamento por promover jogos não autorizados, estelionato, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.

Ela abriu a empresa Zeroumbet e a vendeu a um amigo por R$ 30 milhões. José Daniel Carvalho Saturnino também está entre os indiciados.