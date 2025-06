Deborah Secco investe em tendência 'Brasilcore' para jogo de futebol

Deborah Secco, 45, apostou em um look "Brasilcore", que celebra a cultura brasileira por meio de cores ou símbolos, para um jogo de futebol.

O que aconteceu

Atriz compartilhou look com camisa do Brasil e calça flare amarela bem justa. Ela mostrou a escolha ontem em seu perfil no Instagram.

Protagonista de "Bruna Surfistinha" foi ao jogo do Brasil contra o Paraguai. A disputa aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo, e classificou o país para a Copa do Mundo 2026.

Deborah Secco foi elogiada pela produção para o jogo. "É o Brasil do Brasil", ressaltou a ex-BBB Beatriz Reis. "Lindíssima demais", indicou outro. "Agora Hexa vem", brincou um terceiro.