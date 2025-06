Após fotos de biquíni, Claudia Alencar diz como mantém corpo sarado

Claudia Alencar, 74, abriu o jogo sobre como cuida de seu corpo, como lida com o envelhecimento e como está sua vida amorosa.

O que aconteceu

Atriz disse que sempre se exercitou e não mudou a rotina, apenas "aprimorou". "Faço exercícios, danço e, há décadas, faço malhação. Sempre exercitei minha mente lendo, escrevendo, pintando... Não mudei a minha rotina, aprimorei. Faço musculação, ioga e esteira de segunda a sexta. Deveria ir aos sábados, mas dá preguiça", disse à Quem.

Ela também comentou sobre o envelhecimento. "Não me sinto com os 74 anos da geração anterior. Minha geração quebrou tabus na década de 70 e continua quebrando... A vida é para ser desvendada e desfrutada. Cada dia me ensino alguma coisa nova em algum campo do conhecimento."

Claudia garantiu que está ótima após internação. "Estou ótima. Danço muito e estou muito feliz. Venci a tal da bactéria, dei um chega para lá nela", brincou.

Próximo ao Dia dos Namorados, Claudia Alencar contou que está solteira. "Agora estou me namorando, é uma delícia!", ressaltou.