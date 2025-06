Carol Dieckmann se emociona e pede orações por Preta Gil: 'Aquela força'

Carolina Dieckmann se emocionou ao falar sobre a amiga Preta Gil hoje no Encontro.

O que aconteceu

Atriz anunciou que Preta está iniciando uma nova fase do tratamento de câncer. "Hoje é um dia muito emocionante, posso dar outro recado? Hoje a Preta começa um novo momento no tratamento nos Estados Unidos", disse Carol durante participação no Encontro.

Ela se emocionou e pediu orações. "Eu queria pedir para todo mundo que gosta da Preta para botar aquela força, aquela energia, aquela oração, seja no que você acredita. A gente tá muito confiante. Hoje eu tô chorona", riu a atriz.

Preta Gil está nos Estados Unidos desde maio. Ela foi ao país norte-americano para buscar alternativas de tratamento que não estão disponíveis no Brasil.

No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou. Preta Gil no Domingão

Ela passou um período em Nova York e depois foi para Washington. Nesse período, já recebeu a visita de famosos como Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Boni e Ivete Sangalo.