Carol Castro revela que foi perseguida assim como Clarice em 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos de Garota do Momento, novela das 18h da TV Globo, Clarice, interpretada por Carol Castro, será perseguida por um Juliano (Fábio Assunção) obcecado. Assim como sua personagem, a atriz revelou ter vivido pânico semelhante.

No folhetim, o ex-marido de Clarice não aceita a separação e a relação dela com Gregório (Rocco Pitanga) e, agressivo, chega ao ponto de sequestrá-la na reta final da trama.

As cenas que retratam a perseguição - ou "stalking", termo popular nos dias de hoje - serão transmitidas a partir desta quarta, 11, na TV Globo. As ações de Juliano vão desde mandar flores para a ex até seguir a mulher pelas ruas e observá-la escondido.

Carol Castro falou recentemente sobre a perseguição de um homem desconhecido no final de 2012, quando ela estava no ar com a novela Amor Eterno Amor. "Vivi algo parecido anos atrás. Um 'stalker' mandava e-mails em caixa alta pro escritório que me agenciava, dizendo que ia me sequestrar, me estuprar, e que no dia tal, à meia-noite, iria faltar luz na minha casa. Foi bem pesado", contou a atriz ao Extra.

Parte da ameaça chegou a se concretizar: "Foi bizarro: faltou luz exatamente no horário e no dia que ele avisou. Eu morava em São Conrado (na Zona Sul do Rio), e não era em condomínio, não tinha sistema de segurança, só cercas de arame. Mas nada a mais aconteceu, graças a Deus. A polícia rastreou e encontrou o autor das ameaças pelo ID", explicou Carol.

A atriz chegou a pedir ajuda à emissora, que a apoiou e ofereceu um segurança particular para acompanhá-la na época.