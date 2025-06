Carol Castro relata ter sido vítima de stalker: 'Ameaçou me estuprar'

Carol Castro, 41, contou já ter sido vítima de um homem que a perseguia, assim como acontecerá com Clarice, sua personagem na novela "Garota do Momento" (Globo).

O que aconteceu

O fato aconteceu em 2012. Na época, Carol interpretava Jacira na novela global "Amor, Eterno Amor".

O homem em questão mandava e-mails ameaçadores para o escritório que representava a atriz. "Um stalker mandava e-mails em caixa alta para o escritório que me agenciava, dizendo que ia me sequestrar, me estuprar. Foi bem pesado", recordou ela, em entrevista ao jornal Extra.

Por acaso, faltou luz na casa de Carol no dia exato em que o stalker havia ameaçado que isso aconteceria. "Foi bizarro: faltou luz exatamente no horário e no dia em que ele 'avisou'. Eu morava em São Conrado (na Zona Sul do Rio), e não era em condomínio, não tinha sistema de segurança, só cercas de arame. Mas nada mais aconteceu, graças a Deus."

Felizmente, o criminoso não demorou a ser identificado e preso pela polícia. "A polícia rastreou e encontrou o autor das ameaças pelo ID."