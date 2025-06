Brian Wilson, fundador dos Beach Boys, morre aos 82 anos

Por Mary Milliken e Bill Trott

LOS ANGELES (Reuters) - O cofundador da banda The Beach Boys Brian Wilson, que criou algumas das músicas mais marcantes do rock, como "Good Vibrations" e "God Only Knows", morreu aos 82 anos, informou a família do cantor em um comunicado.

"Estamos sem palavras neste momento", disse a família. "Sabemos que estamos compartilhando nossa dor com o mundo."

A declaração não revelou a causa da morte.

Wilson teve uma carreira marcada por uma batalha de décadas entre sua genialidade musical, abuso de medicamentos e problemas de saúde mental.

Ele sofria de demência e não conseguia cuidar de si mesmo. Depois que sua esposa Melinda Wilson morreu, no início de 2024, sua família o colocou sob tutela.

(Reportagem de Mary Milliken, em Los Angeles; reportagem adicional de Ryan Patrick Jones e Bhargav Acharya)